Ленинградская область корректирует противоковидные меры

Соответствующие
изменения в постановление, регулирующее антиковидные меры, подписал губернатор
Александр Дрозденко.
Изменилось
распределение по зонам: Киришский район перешел из «красной» зоны в «зеленую».
На данный момент
распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим
образом:
• в «красной» зоне
– Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский районы;
• в «желтой» зоне
– Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский,
Подпорожский, Тосненский районы;
• в «зеленой» зоне
– Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский Ломоносовский, Лужский
районы и Сосновый Бор.
Также изменения
коснулись организации летнего отдыха детей. Определено, что работа всех типов
лагерей регулируется решением штаба по нераспространению коронавируса,
Роспотребнадзором, а также при наличии чек-листа. Кроме того, установлено, что
дети родителей, работающих в государственных учреждениях здравоохранения
Ленинградской области, получат 100-процентную компенсацию расчетной стоимости
путевки в лагерь.
Существенные
корректировки внесены в части проведения массовых мероприятий на территории
региона. Для мероприятий, организованных муниципальными и региональными
органами власти, в «красной» зоне на открытом воздухе разрешается участие до
200 человек, более 200 – при согласовании с Роспотребнадзором, в помещении
разрешено проводить мероприятия при заполняемости до 50%, но не более 1
человека на 4 кв. метра. В «желтой» зоне аналогичные требования для мероприятий
в помещении, а на улице разрешено участие до 300 человек, более 300 – по
согласованию с Роспотребнадзором. В «зеленой» зоне – до 500 человек на улице,
если больше, то по согласованию с Роспотребнадзором, а в помещении – не более 1
человека на 4 кв. метра при заполняемости до 75%. При этом, во всех случаях
обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок.
Другие массовые
мероприятия в районах «красной» зоны могут проводиться только по согласованию с
Роспотребнадзором численностью до 150 человек на улице, а в помещениях – не
более 1 человека на 4 кв. метра. и заполняемости до 50%. В «желтой» и «зеленой»
зонах согласование не требуется, на улице разрешено участие до 150 и до 300
человек, соответственно, а в помещениях — не более 1 человека на 4 кв. метра
при заполняемости до 75%. Средства индивидуальной защиты и соблюдение
социальной дистанции обязательно при проведении мероприятий во всех районах
области.