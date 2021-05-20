Ленинградская область корректирует противоковидные меры

Соответствующие изменения в постановление, регулирующее антиковидные меры, подписал губернатор Александр Дрозденко.

Изменилось распределение по зонам: Киришский район перешел из «красной» зоны в «зеленую».

На данный момент распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

• в «красной» зоне – Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский районы;

• в «желтой» зоне – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы;

• в «зеленой» зоне – Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

Также изменения коснулись организации летнего отдыха детей. Определено, что работа всех типов лагерей регулируется решением штаба по нераспространению коронавируса, Роспотребнадзором, а также при наличии чек-листа. Кроме того, установлено, что дети родителей, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Ленинградской области, получат 100-процентную компенсацию расчетной стоимости путевки в лагерь.

Существенные корректировки внесены в части проведения массовых мероприятий на территории региона. Для мероприятий, организованных муниципальными и региональными органами власти, в «красной» зоне на открытом воздухе разрешается участие до 200 человек, более 200 – при согласовании с Роспотребнадзором, в помещении разрешено проводить мероприятия при заполняемости до 50%, но не более 1 человека на 4 кв. метра. В «желтой» зоне аналогичные требования для мероприятий в помещении, а на улице разрешено участие до 300 человек, более 300 – по согласованию с Роспотребнадзором. В «зеленой» зоне – до 500 человек на улице, если больше, то по согласованию с Роспотребнадзором, а в помещении – не более 1 человека на 4 кв. метра при заполняемости до 75%. При этом, во всех случаях обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Другие массовые мероприятия в районах «красной» зоны могут проводиться только по согласованию с Роспотребнадзором численностью до 150 человек на улице, а в помещениях – не более 1 человека на 4 кв. метра. и заполняемости до 50%. В «желтой» и «зеленой» зонах согласование не требуется, на улице разрешено участие до 150 и до 300 человек, соответственно, а в помещениях — не более 1 человека на 4 кв. метра при заполняемости до 75%. Средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции обязательно при проведении мероприятий во всех районах области.