По Дворцовому парку Гатчины прошёлся ураган

В
Гатчинском парке повалены 3 дерева, и кроме того, огромная ветвь старого клёна
упала на одну из пешеходных дорожек недалеко от статуи Афины в Верхнем
Голландском саду.
К
счастью, никто не пострадал, так как накануне, как только было получено
штормовое предупреждение от оперативных служб МЧС, Гатчинский парк и парк
«Сильвия» были закрыты для посетителей в целях безопасности. Ведь многим
деревьям - более 200 лет.
Сейчас
парки музея-заповедника «Гатчина» открыты для прогулок. На всякий случай
напоминаем, что вход - бесплатный, и вводить плату не планируется.
Пресс-служба
ГМЗ «Гатчина»