По Дворцовому парку Гатчины прошёлся ураган

В Гатчинском парке повалены 3 дерева, и кроме того, огромная ветвь старого клёна упала на одну из пешеходных дорожек недалеко от статуи Афины в Верхнем Голландском саду.

К счастью, никто не пострадал, так как накануне, как только было получено штормовое предупреждение от оперативных служб МЧС, Гатчинский парк и парк «Сильвия» были закрыты для посетителей в целях безопасности. Ведь многим деревьям - более 200 лет.

Сейчас парки музея-заповедника «Гатчина» открыты для прогулок. На всякий случай напоминаем, что вход - бесплатный, и вводить плату не планируется.

Пресс-служба ГМЗ «Гатчина»