Создаем традиции

В 2020 году на Форум собралось более 300 участников – на полосу препятствий вышли 44 команды из всех муниципальных районов Ленинградской области. Участники проходили полосу препятствий с барьерами и переносом шин, прыжками в «бездну», «коварной паутиной», наклонной стеной и «взятием крепости».

26 мая 2021 года мы приглашаем участников в Лужский район. Впервые в соревнованиях примут участие самозанятые граждане Ленинградской области. Не упустите возможность сформировать команду самозанятых!

В этом году Форум обещает быть еще более интересным и захватывающим. Кроме полосы препятствий, участников форума ждет выставка военной техники, тренинг «Самозанятость в фитнесс-индустрии» и другие мероприятия.

Торжественную часть форума откроет Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, в программе - также награждение лучших знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области».

Чтобы стать участником спортивного форума и поболеть за команду вашего муниципального района, необходимо зарегистрироваться здесь https://goo.su/5IKa

Если вы самозанятый и готовы стать участником первой в истории форума команды самозанятых, которую формирует наш Фонд, то после регистрации по ссылке: https://goo.su/5IKa ждем от вас скорейшей заявку на электронную почту inform@813.ru.

Форум начнется в 11.00. Место проведения: Ленинградская область, г. Луга-3, д. 4/148, полигон «Луга» Михайловской военной артиллерийской академии.