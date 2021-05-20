Создаем традиции

В 2020 году на Форум
собралось более 300 участников – на полосу препятствий вышли 44 команды из всех
муниципальных районов Ленинградской области. Участники проходили полосу
препятствий с барьерами и переносом шин, прыжками в «бездну», «коварной
паутиной», наклонной стеной и «взятием крепости».
26 мая 2021 года мы
приглашаем участников в Лужский район. Впервые в соревнованиях примут участие
самозанятые граждане Ленинградской области. Не упустите возможность
сформировать команду самозанятых!
В этом году Форум обещает
быть еще более интересным и захватывающим. Кроме полосы препятствий, участников
форума ждет выставка военной техники, тренинг «Самозанятость в
фитнесс-индустрии» и другие мероприятия.
Торжественную часть
форума откроет Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, в программе -
также награждение лучших знаком «Почетный предприниматель Ленинградской
области».
Чтобы стать участником
спортивного форума и поболеть за команду вашего муниципального района,
необходимо зарегистрироваться здесь https://goo.su/5IKa
Если вы самозанятый и
готовы стать участником первой в истории форума команды самозанятых, которую
формирует наш Фонд, то после регистрации по ссылке: https://goo.su/5IKa ждем от
вас скорейшей заявку на электронную почту inform@813.ru.
Форум начнется в 11.00.
Место проведения: Ленинградская область, г. Луга-3, д. 4/148, полигон «Луга»
Михайловской военной артиллерийской академии.