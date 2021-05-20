Трагедии на воде: за три дня – два утопленника

16-го мая в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило сообщение через единую диспетчерскую службу: в Сиверском, в реке Оредеж под мостом, рядом с храмом Преображения в трех метрах от берега обнаружен труп мужчины. Тело лежит лицом вниз, мужчине на вид около 65 лет, волосы светло-русые короткие, плотного телосложения. Одет в темные брюки и желто-коричневую клетчатую рубашку.

Через час после сообщения об утопленнике в полицию позвонила женщина: в Сиверском около ГЭС на берегу Оредежа нашли сумку с паспортом на имя Евгения Владимировича Ж., 1944 года рождения, жителя Петербурга. При проверке фотография на паспорте совпала с внешностью утонувшего мужчины. Также в сумке был телефон, благодаря которому о происшедшем сообщили внуку погибшего. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

14-го мая в половине восьмого вечера в Вырицкий отдел полиции обратился житель Сусанино: его 12-летняя дочь в три часа дня ушла гулять и до сих пор не вернулась. Девочка учится в третьем классе коррекционной школы-интерната. Раньше из дома не уходила.

На поиски ребенка были ориентированы наружные наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД, участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. В тот же вечер в парке в Сусанино, на берегу пожарного водоема за Казанской церковью была найдена одежда девочки – красная кофта, красные колготки, темные кроссовки.

На место происшествия был направлен следователь СКР, вызваны водолазы. Уже ночью в водоеме нашли тело ребенка, вызвали судмедэксперта. Труп без внешних признаков смерти направлен в морг. Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности.