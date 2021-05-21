«Чистота на орбите планеты Земля»

Традиционный праздник «Экошоу» прошел в Центре
творчества юных в Гатчине в день рождения его идеолога и бессменного
организатора – руководителя межрегионального общественного экологического
движения «Гатчина — Гатчинский Район — Санкт-Петербург — Кронштадт» (программа
«Школьная Экологическая Инициатива»), заслуженного эколога России Стеллы
Марковны Мирошкиной.
- Я очень счастлива, что в этом году мы встретились
«вживую». Этот праздник для всех нас очень важен. Мы все хорошо потрудились,
оформили работы, и результаты получились отличные. Огромное спасибо всем, кто
принимает участие в экологическом движении. Вы все очень талантливы! – сказала,
обращаясь к переполненному залу, С.М. Мирошкина и передала главе администрации
Гатчинского района Л.Н. Нещадим подарок к 225-летию Гатчины – книжку,
наполненную рисунками и литературными работами детей – участников
экологического движения.
В адрес Стеллы Марковны прозвучало множество теплых
слов. Поздравительный адрес от администрации и главы Гатчинского района
зачитала руководитель отдела муниципального контроля А.С. Исаева.
- Вы человек огромного таланта и обаяния. Вносите
значительный вклад в развитие экологического движения в Гатчине и районе. Ваша
активная жизненная позиция, инициатива, преданность выбранному делу
востребована среди жителей нашего города и района, - прозвучало со сцены.
От НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Стеллу Марковну поздравил ученый секретарь С.И. Воробьев. Он пожелал ей экологического равновесия, добра, гармонии с собой и окружающим миром, крепкого здоровья и благополучия.
- Пусть интерес к вашему движению только крепнет. К
нему присоединяются новые организации, учреждения, учебные заведения, а
благодарные ученики получают всевозможные награды и премии, - сказал С.И. Воробьев.
В этом году в каждой конкурсной номинации приняли
участие сотни мальчишек и девчонок. В фойе ЦТЮ, занимая абсолютно все свободное
пространство, развернулась масштабная выставка победителей и лауреатов
межрегионального художественного конкурса. В гала-концерте с творческими
номерами на экологическую тему выступило около 200 гатчинских школьников и
дошколят.
Во второй половине праздника на сцене ЦТЮ прошла
торжественная церемония награждения победителей и лауреатов художественного и
литературного конкурсов, а также активистов программы «Школьная экологическая
инициатива».