«Чистота на орбите планеты Земля»

Традиционный праздник «Экошоу» прошел в Центре творчества юных в Гатчине в день рождения его идеолога и бессменного организатора – руководителя межрегионального общественного экологического движения «Гатчина — Гатчинский Район — Санкт-Петербург — Кронштадт» (программа «Школьная Экологическая Инициатива»), заслуженного эколога России Стеллы Марковны Мирошкиной.

- Я очень счастлива, что в этом году мы встретились «вживую». Этот праздник для всех нас очень важен. Мы все хорошо потрудились, оформили работы, и результаты получились отличные. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в экологическом движении. Вы все очень талантливы! – сказала, обращаясь к переполненному залу, С.М. Мирошкина и передала главе администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим подарок к 225-летию Гатчины – книжку, наполненную рисунками и литературными работами детей – участников экологического движения.

В адрес Стеллы Марковны прозвучало множество теплых слов. Поздравительный адрес от администрации и главы Гатчинского района зачитала руководитель отдела муниципального контроля А.С. Исаева.

- Вы человек огромного таланта и обаяния. Вносите значительный вклад в развитие экологического движения в Гатчине и районе. Ваша активная жизненная позиция, инициатива, преданность выбранному делу востребована среди жителей нашего города и района, - прозвучало со сцены.

От НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Стеллу Марковну поздравил ученый секретарь С.И. Воробьев. Он пожелал ей экологического равновесия, добра, гармонии с собой и окружающим миром, крепкого здоровья и благополучия.

- Пусть интерес к вашему движению только крепнет. К нему присоединяются новые организации, учреждения, учебные заведения, а благодарные ученики получают всевозможные награды и премии, - сказал С.И. Воробьев.

В этом году в каждой конкурсной номинации приняли участие сотни мальчишек и девчонок. В фойе ЦТЮ, занимая абсолютно все свободное пространство, развернулась масштабная выставка победителей и лауреатов межрегионального художественного конкурса. В гала-концерте с творческими номерами на экологическую тему выступило около 200 гатчинских школьников и дошколят.

Во второй половине праздника на сцене ЦТЮ прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов художественного и литературного конкурсов, а также активистов программы «Школьная экологическая инициатива».



