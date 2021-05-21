«Ночь в архиве» — область раскрывает тайны

Любителей истории ждет увлекательная экскурсия-игра, участникам предстоит стать торговцами-мореплавателями и доставить в магистрат города Выборг ценный груз ─ архивные документы. Потеря хотя бы одного листка станет самой настоящей катастрофой для города, поскольку среди них ─ старинная карта XVIII века. Под руководством опытного капитана участники пройдут испытания, проверят свои знания по истории торговли в Выборгской губернии и отреставрируют старинную карту.

В награду каждый член команды получит грамоту о зачислении его в купеческое сословие иностранным гостем.

Предварительная запись по телефону: 8 (81378) 2-24-75.