«Ночь в архиве» — область раскрывает тайны

«Ночь в архиве» — область раскрывает тайны

Ленинградский областной государственный архив в Выборге приглашает всех желающих провести «Ночь в архиве» и совершить путешествие в прошлое Выборга. Исторический квест пройдет 22 мая в выборгском фондохранилище с 13.00 до 21.00.

Рубрики : Общество     21 May 2021

Любителей истории ждет увлекательная экскурсия-игра, участникам предстоит стать торговцами-мореплавателями и доставить в магистрат города Выборг ценный груз ─ архивные документы. Потеря хотя бы одного листка станет самой настоящей катастрофой для города, поскольку среди них ─ старинная карта XVIII века. Под руководством опытного капитана участники пройдут испытания, проверят свои знания по истории торговли в Выборгской губернии и отреставрируют старинную карту.

В награду каждый член команды получит грамоту о зачислении его в купеческое сословие иностранным гостем.

Предварительная запись по телефону: 8 (81378) 2-24-75.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+