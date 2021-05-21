Область подготовила творческих лидеров

Четверо талантливых ленинградцев были выбраны экспертами по итогам конкурсного отбора заявок и оценки выполненных творческих работ для участия в первой смене форума #МЫВМЕСТЕ, которая пройдет с 1 по 6 июня в Крыму.

Всего в этом году запланированы 10 образовательных смен. Они состоятся в период с июня по октябрь в городе Судак в формате антишкол — свободной модели организации творческих занятий и практик.

В минувшем году Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума назван «Тавриду» «творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи».

Всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование».