Область подготовила творческих лидеров

Четверо талантливых
ленинградцев были выбраны экспертами по итогам конкурсного отбора заявок и
оценки выполненных творческих работ для участия в первой смене форума #МЫВМЕСТЕ,
которая пройдет с 1 по 6 июня в Крыму.
Всего в этом году
запланированы 10 образовательных смен. Они состоятся в период с июня по октябрь
в городе Судак в формате антишкол — свободной модели организации творческих
занятий и практик.
В минувшем году Президент
России Владимир Путин в обращении к участникам форума назван «Тавриду»
«творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи».
Всероссийский форум
молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная
активность» национального проекта «Образование».