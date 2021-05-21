Последний звонок – и во взрослую жизнь!

В этом году в школе два девятых класса – по два
десятка человек, и один 11-й. И если девятиклассники покидают школу не все –
кто-то идет учиться дальше, в десятый, то одиннадцатиклассников учителя
провожают в «большое плавание», и от этого праздник последнего звонка всегда
грустный. А в Большеколпанской школе, где учителя и ребята – как одна семья, он
получился особенно трогательным.
Выпускников поздравляли, напутствовали, желали ни
пуха, ни пера на экзаменах. Директор школы Ирина Павловна Игнатьева в своем
выступлении отметила непростые условия, в которых нынешним выпускникам довелось
оканчивать школу: «Мы на собственном опыте узнали, что такое пандемия. В этом
году мы смогли выдержать противоэпидемические условия – в зале собралось не много
народу, и праздник последнего звонка состоялся. Дорога жизненная большая, вам
предстоит много испытаний, и первое из них – государственные экзамены».
Ребята говорили теплые слова признательности учителям
– за все 11 лет школьной жизни и искренне благодарили своих родителей – за
терпение, за поддержку, заботу и помощь. Взрослые мальчики и девочки, их
школьные наставники, папы и мамы не могли сдержать слез – такая сложилась атмосфера
последнего школьного звонка. Потому что для выпускников он – последний, а для
родителей – первый звонок, возвестивший, что дети вступили во взрослую жизнь.
Классный руководитель 11-го класса Светлана Сергеевна
Волкова, в недавнем прошлом – сама выпускница Большеколпанской школы, прощалась
со своими воспитанниками, сквозь слезы желая им успехов на жизненном пути: «Мы
верим в вас, выпускники! У вас все получится. Я надеюсь, что из школы вы
унесете не только знания, но и теплые воспоминания и крепкую дружбу».
Каждый выпускник позвенел в символический колокольчик,
и тут для одиннадцатиклассников раздался настоящий – последний – школьный
звонок, прозвеневший, как и положено, на всю школу. Так закончился для ребят самый
последний учебный день. Выпускники взяли воздушные шарики, привязали к ним
листочки со своими пожеланиями и отпустили шары в небо – чтоб сбылось.
…Большеколпанская школа носит звание самой красивой
сельской школы, в 2015 году была названа Школой года. Это неспроста. Как
говорит директор школы Ирина Игнатьева, «…у нас очень хорошие дети. Даже те,
кто не блещет в учебе, проявляют замечательные человеческие качества – они
добрые, трудолюбивые, отзывчивые. Это отличительная черта учеников сельских
школ – они всегда готовы помочь. Благодаря их стараниям у нас образцовый
пришкольный участок. Многие ученики возвращаются в школу: практически, каждый
молодой учитель – наш выпускник.
В этом 11-м классе ожидаются два медалиста. Аттестат с
отличием они точно получат, а вот медаль за особые успехи дают только по
результатам экзаменов. Очень надеемся, что это совпадет», – сказала Ирина Павловна.