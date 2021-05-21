Последний звонок – и во взрослую жизнь!

В этом году в школе два девятых класса – по два десятка человек, и один 11-й. И если девятиклассники покидают школу не все – кто-то идет учиться дальше, в десятый, то одиннадцатиклассников учителя провожают в «большое плавание», и от этого праздник последнего звонка всегда грустный. А в Большеколпанской школе, где учителя и ребята – как одна семья, он получился особенно трогательным.

Выпускников поздравляли, напутствовали, желали ни пуха, ни пера на экзаменах. Директор школы Ирина Павловна Игнатьева в своем выступлении отметила непростые условия, в которых нынешним выпускникам довелось оканчивать школу: «Мы на собственном опыте узнали, что такое пандемия. В этом году мы смогли выдержать противоэпидемические условия – в зале собралось не много народу, и праздник последнего звонка состоялся. Дорога жизненная большая, вам предстоит много испытаний, и первое из них – государственные экзамены».

Ребята говорили теплые слова признательности учителям – за все 11 лет школьной жизни и искренне благодарили своих родителей – за терпение, за поддержку, заботу и помощь. Взрослые мальчики и девочки, их школьные наставники, папы и мамы не могли сдержать слез – такая сложилась атмосфера последнего школьного звонка. Потому что для выпускников он – последний, а для родителей – первый звонок, возвестивший, что дети вступили во взрослую жизнь.

Классный руководитель 11-го класса Светлана Сергеевна Волкова, в недавнем прошлом – сама выпускница Большеколпанской школы, прощалась со своими воспитанниками, сквозь слезы желая им успехов на жизненном пути: «Мы верим в вас, выпускники! У вас все получится. Я надеюсь, что из школы вы унесете не только знания, но и теплые воспоминания и крепкую дружбу».

Каждый выпускник позвенел в символический колокольчик, и тут для одиннадцатиклассников раздался настоящий – последний – школьный звонок, прозвеневший, как и положено, на всю школу. Так закончился для ребят самый последний учебный день. Выпускники взяли воздушные шарики, привязали к ним листочки со своими пожеланиями и отпустили шары в небо – чтоб сбылось.

…Большеколпанская школа носит звание самой красивой сельской школы, в 2015 году была названа Школой года. Это неспроста. Как говорит директор школы Ирина Игнатьева, «…у нас очень хорошие дети. Даже те, кто не блещет в учебе, проявляют замечательные человеческие качества – они добрые, трудолюбивые, отзывчивые. Это отличительная черта учеников сельских школ – они всегда готовы помочь. Благодаря их стараниям у нас образцовый пришкольный участок. Многие ученики возвращаются в школу: практически, каждый молодой учитель – наш выпускник.

В этом 11-м классе ожидаются два медалиста. Аттестат с отличием они точно получат, а вот медаль за особые успехи дают только по результатам экзаменов. Очень надеемся, что это совпадет», – сказала Ирина Павловна.



