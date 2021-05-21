Учимся у лучших!

Онлайн-трансляция марафона идет по ссылке http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia -здесь же размещена программа.

Среди спикеров - деятели науки, культуры, искусства, госуправления, топ-менеджеры компаний, спортсмены и успешные предприниматели: режиссер Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел России Сергей Лавров,телеведущий Владимир Познер, президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, соучредитель Apple Стив Возняк и другие. Запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Сегодня еще можно успеть поучаствовать в открытом диалоге с Владимиром Познером, послушать дискуссию о медиа, узнать, как снимается авторское кино.

Сегодня, 21 мая, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков расскажет о фейках, министр иностранных дел России Сергей Лавров — о международных отношениях, министр обороны РФ Сергей Шойгу — о вооруженных силах, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк — об искусственном интеллекте. Еще в программе - специальные гости, квизы, дискуссии о защите природы, истории успеха, мастер-класс Николая Цискаридзе и экосистемы будущего. Присоединяйтесь!