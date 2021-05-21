Учимся у лучших!

Онлайн-трансляция
марафона идет по ссылке http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia
-здесь же размещена программа.
Среди спикеров - деятели
науки, культуры, искусства, госуправления, топ-менеджеры компаний, спортсмены и
успешные предприниматели: режиссер Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии
русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис
Мацуев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных
дел России Сергей Лавров,телеведущий Владимир Познер, президент школы управления
«Сколково» Андрей Шаронов, соучредитель Apple Стив Возняк и другие.
Запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и
мастер-классов.
Сегодня еще можно успеть
поучаствовать в открытом диалоге с Владимиром Познером, послушать дискуссию о
медиа, узнать, как снимается авторское кино.
Сегодня, 21 мая,
пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков расскажет о
фейках, министр иностранных дел России Сергей Лавров — о международных
отношениях, министр обороны РФ Сергей Шойгу — о вооруженных силах, соучредитель
компании Apple Computer Стив Возняк — об искусственном интеллекте. Еще в
программе - специальные гости, квизы, дискуссии о защите природы, истории
успеха, мастер-класс Николая Цискаридзе и экосистемы будущего. Присоединяйтесь!