В ночь с 25-го на 26-е мая в Гатчине отключат воду

В ночь с 25-го на 26-е мая в Гатчине отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о запланированных работах на магистральном водопроводе.

Рубрики : ЖКХ     23 May 2021

В связи с производством ремонтных работ с 22.00 25.05.21 до 6.00 26.05.21 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам в Гатчине:

- микрорайон от Въезда до ул. Чкалова, микрорайоны Хохлово поле, Центр, Загвоздка, Промзона-1.

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