В ночь с 25-го на 26-е мая в Гатчине отключат воду

В связи
с производством ремонтных работ с 22.00 25.05.21 до 6.00 26.05.21 будет отключена
подача холодной воды по следующим адресам в Гатчине:
- микрорайон
от Въезда до ул. Чкалова, микрорайоны Хохлово поле, Центр, Загвоздка,
Промзона-1.
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о запланированных работах на магистральном водопроводе.
В связи
с производством ремонтных работ с 22.00 25.05.21 до 6.00 26.05.21 будет отключена
подача холодной воды по следующим адресам в Гатчине:
- микрорайон
от Въезда до ул. Чкалова, микрорайоны Хохлово поле, Центр, Загвоздка,
Промзона-1.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.