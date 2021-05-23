В ночь с 25-го на 26-е мая в Гатчине отключат воду

В связи с производством ремонтных работ с 22.00 25.05.21 до 6.00 26.05.21 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам в Гатчине:

- микрорайон от Въезда до ул. Чкалова, микрорайоны Хохлово поле, Центр, Загвоздка, Промзона-1.