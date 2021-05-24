11 городов Ленинградской области участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

С 2018 года по поручению Президента России Минстрой РФ проводит конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек. Цель конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей и развитию индустрии услуг.

В прошлом году 7 из 8 заявок региона получили гранты. В этом году за победу будут бороться 11 городов: Всеволожск, Мурино, Светогорск, Сосновый Бор, Подпорожье, Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Коммунар, Пикалево, Лодейное Поле.

В Сосновом Бору планируют благоустроить территорию ДК “Строитель” и ДЮСШ. Проект будет разработан с учётом существующего озеленения и сохранения исторического облика сквера.

«У нас в планах восстановить фонтан, заменить дорожное покрытие, обеспечить комфортное освещение и расширить зону отдыха, связать территорию с ДК и предусмотреть открытые площадки для его мероприятий” – говорит Андрей Кобзев, генеральный директор архитектурной компании “М4”.

Шлиссельбург представит проект «45 ключей к одному городу», подготовленный архитектурной студией Orchestra Design. Проект предполагает создание единого пешеходного центра для сохранения историко-культурного наследия города, восстановление характерных ландшафтов Староладожского канала, а также создание новых площадок для насыщения культурной и событийной жизни города.

В Луге МАРШ лаб совместно с жителями, представителями администрации города и экспертами разработали нестандартный проект- досугово-спортивного кластера, включающего в себя зону для прогулок и досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону, скалодром и стадион.

Над новым пространством для отдыха и спорта “Ижора” работают в Коммунаре. Детские и спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, пространства для отдыха, точки общепита и проката спортинвентаря – всё для комфорта коммунарцев. Также на территории будет размещаться городская лаборатория, где сможет заниматься молодое поколение. Хотя площадки ещё нет, лаборатория уже запущена и проводит мероприятия. Предложено организовать эко-маршрут вдоль реки Ижора. Концепцию разрабатывают специалисты ООО «Студия «КРЕМЛЬ» и студенты СПбГАСУ.

В Тихвине архитектурная компания “М4” приступила к завершающему этапу разработки проекта Летнего сада — как его называли люди на проектных сессиях «сердечка» города. По мнению горожан, всеми любимое место требует бережного благоустройства. Главные задачи проекта: восстановить рекреационную функцию парка, сохранить историю и память места, грамотно подчеркнуть ландшафт и сложный рельеф территории, включить его в рекреационно-туристическую систему города.

Обязательное условие конкурса – учёт мнения жителей. Набережную реки Свирь как проект для благоустройства выбрали и помогают проектировать лодейнопольцы.

Новое общественное пространство обсуждают в городе Пикалёво. На прошлой неделе была представлена концепция формирование системы озеленения центральной части города под названием «Зеленый квадрат_ПИКАЛЕВО». Главный элемент зеленого каркаса – рекреационная зона – парк для отдыха жителей и гостей города. В рамках развития территории предложены основные функциональные зоны: детские и спортивные площадки, фотозона, сцена, вишнёвый сад, футбольные поле, коммерческая зона, зоны для отдыха и пикника, велодорожка и “тропа здоровья”. Задача -создать парк для Города, которого сейчас нет. Концепцию разрабатывают специалисты ООО «Студия «КРЕМЛЬ» и проектной студии СПбГАСУ.

Всеволожск участвует в конкурсе с проектом благоустройства привокзальной площади. На нём будет установлен один из предложенных архитекторами МАРШ лаб арт-объект, который выберут всеволожцы, организовано пространство для комфортного использования и пребывания жителей. Предложен дизайн-код.

Активно в подготовку заявки включился Светогорск. В городе решили благоустроить городскую площадь. Сделать ее комфортной для жителей и гостей города разных возрастов.

Идея проекта отражает идентичность города. Связь с историей города, целлюлозно-бумажной фабрикой и ГЭС. На территории помимо зон для тихого отдыха появятся интерактивные качели, кафе, памятник пограничникам, сценическое пространство (амфитеатр) для проведения камерных мероприятий дома культуры и самодеятельности, информационно-выставочный павильон с музеем бумаги и универсальным залом для временных выставок. Проект разрабатывает архитектурное бюро “NTML”.

В Мурино активно растущая застройка с высокой плотностью практически не оставила зеленых зон в городской среде. Нехватка рекреации – главный вопрос который поднимается как жителями, так и администрацией города и области, поэтому для участия в конкурсе была выбрана единственная зеленая территория, на которой можно построить большой парк – Графский пруд. Это место с историческим контекстом несет в себе огромный потенциал для формирования городской идентичности и позитивного бренда города. Во время подготовки заявки архитектурным бюро “Созоныч” была проведена масштабная кампания по вовлечению горожан. Жители проявили активное участие как на стадии разработки концепции, так и во время проведения тестовых мероприятий, где были опробованы предлагаемые решения. Проект несет в себе цель объединить горожан западного и восточного Мурино и сформировать устойчивый зеленый каркас с рекреационным маршрутом для всех групп населения.

В Подпорожье планируют обустроить городской парк. В первую очередь, подпорожцы и авторы проекта выступают за общее благоустройства и сохранение лесного фонда, но не забывают и об его функции, как площадки для городских мероприятий, семейного досуга. Плюс ко всему, учитываются интересы любителей активного отдыха и привлечения туристов. В проекте архитектурной мастерской "Витрувий и сыновья" развивается идея памяти места и истории города, сформировавшемуся, во многом, благодаря строительству Верхнесвирской ГЭС.

«Большое спасибо нашим гражданам, проявившим активное участие в подготовке предложений. Активное участие жителей в подготовке заявки- 50% ее успеха», — добавляет председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

«По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в области идет активное благоустройство дворов и работы по повышению качества городской среды. Ежегодно выделяются деньги на благоустройство общественных территорий. Участие и победа во Всероссийском конкурсе - еще одна возможность для городов получить дополнительное финансирование и улучшить городскую среду нашей Ленинградской области. На федеральном уровне в прошлом году победили семь городов Ленинградской области: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. Это говорит о высоком качестве проектов, поддержанных жителями. Надеемся, что 11 городов повторят их успех», — отмечает Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Всем городам-участникам активно содействует Центр компетенций Ленинградской области.

«Все проекты направлены на развитие и запуск комплексного преобразования городов, ведь цель конкурса – не просто благоустроить территорию, а создать пространство, которое станет точкой роста и запустит процессы всестороннего развития города. Уже второй год специальная комиссия будет отбирать не 80, а 160 победителей, если раньше премиальный фонд был 5 млрд, то сейчас он составит 10 млрд рублей. Каждый победитель получит грант на реализацию своего проекта, приём заявок уже открыт. Мы завершаем подготовку заявок 2021 года и ожидаем результатов конкурса уже в августе», — говорит руководитель Центра компетенций Екатерина Манжула.

Участвовать могут города до 100 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта “Жильё и городская среда”.

Напомним, до 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru идёт голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в рамках программы Формирование комфортной городской среды. В нем могут поучаствовать все жители. Проекты - победители будут реализованы в 2022 году по нацпроекту Жилье и городская среда.