11 городов Ленинградской области участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

С 2018 года по поручению Президента
России Минстрой РФ проводит конкурс лучших проектов создания комфортной
городской среды. Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных
и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения
до 100 тыс. человек. Цель конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных
городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в
город посетителей и развитию индустрии услуг.
В прошлом году 7 из 8 заявок региона
получили гранты. В этом году за победу будут бороться 11 городов: Всеволожск, Мурино,
Светогорск, Сосновый Бор, Подпорожье, Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Коммунар,
Пикалево, Лодейное Поле.
В
Сосновом Бору планируют благоустроить территорию ДК “Строитель” и ДЮСШ. Проект
будет разработан с учётом существующего озеленения и сохранения исторического
облика сквера.
«У
нас в планах восстановить фонтан, заменить дорожное покрытие, обеспечить
комфортное освещение и расширить зону отдыха, связать территорию с ДК и
предусмотреть открытые площадки для его мероприятий” – говорит Андрей Кобзев, генеральный директор
архитектурной компании “М4”.
Шлиссельбург
представит проект «45 ключей к одному городу», подготовленный архитектурной
студией Orchestra Design. Проект предполагает создание единого пешеходного
центра для сохранения историко-культурного наследия города, восстановление
характерных ландшафтов Староладожского канала, а также создание новых площадок
для насыщения культурной и событийной жизни города.
В
Луге МАРШ лаб совместно с жителями, представителями администрации города и
экспертами разработали нестандартный проект-
досугово-спортивного кластера, включающего в себя зону для прогулок и
досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону, скалодром и
стадион.
Над
новым пространством для отдыха и спорта “Ижора” работают в Коммунаре. Детские и
спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, пространства для отдыха, точки
общепита и проката спортинвентаря – всё для комфорта коммунарцев. Также на
территории будет размещаться городская лаборатория, где сможет заниматься молодое
поколение. Хотя площадки ещё нет, лаборатория уже запущена и проводит
мероприятия. Предложено организовать эко-маршрут вдоль реки Ижора. Концепцию
разрабатывают специалисты ООО «Студия «КРЕМЛЬ» и студенты СПбГАСУ.
В
Тихвине архитектурная компания “М4” приступила к завершающему этапу разработки
проекта Летнего сада — как его называли люди на проектных сессиях «сердечка»
города. По мнению горожан, всеми любимое место требует бережного
благоустройства. Главные задачи проекта: восстановить рекреационную функцию
парка, сохранить историю и память места, грамотно подчеркнуть ландшафт и
сложный рельеф территории, включить его в рекреационно-туристическую систему
города.
Обязательное
условие конкурса – учёт мнения жителей. Набережную реки Свирь как проект для благоустройства
выбрали и помогают проектировать лодейнопольцы.
Новое
общественное пространство обсуждают в городе Пикалёво. На прошлой неделе была
представлена концепция формирование системы озеленения центральной части города
под названием «Зеленый квадрат_ПИКАЛЕВО».
Главный элемент зеленого каркаса – рекреационная зона – парк для отдыха
жителей и гостей города. В рамках развития территории предложены основные
функциональные зоны: детские и спортивные площадки, фотозона, сцена, вишнёвый
сад, футбольные поле, коммерческая зона, зоны для отдыха и пикника, велодорожка
и “тропа здоровья”. Задача -создать парк для Города, которого сейчас нет.
Концепцию разрабатывают специалисты ООО «Студия «КРЕМЛЬ» и проектной студии
СПбГАСУ.
Всеволожск
участвует в конкурсе с проектом благоустройства привокзальной площади. На нём
будет установлен один из предложенных архитекторами МАРШ лаб арт-объект,
который выберут всеволожцы, организовано пространство для комфортного
использования и пребывания жителей. Предложен дизайн-код.
Активно
в подготовку заявки включился Светогорск. В городе решили благоустроить
городскую площадь. Сделать ее комфортной для жителей и гостей города разных
возрастов.
Идея проекта отражает идентичность
города. Связь с историей города, целлюлозно-бумажной фабрикой и ГЭС. На
территории помимо зон для тихого отдыха появятся интерактивные качели, кафе,
памятник пограничникам, сценическое пространство (амфитеатр) для проведения
камерных мероприятий дома культуры и самодеятельности, информационно-выставочный
павильон с музеем бумаги и универсальным залом для временных выставок. Проект
разрабатывает архитектурное бюро “NTML”.
В
Мурино активно растущая застройка с высокой плотностью практически не оставила
зеленых зон в городской среде. Нехватка рекреации – главный вопрос который
поднимается как жителями, так и администрацией города и области, поэтому для
участия в конкурсе была выбрана единственная зеленая территория, на которой
можно построить большой парк – Графский пруд. Это место с историческим
контекстом несет в себе огромный потенциал для формирования городской
идентичности и позитивного бренда города. Во время подготовки заявки
архитектурным бюро “Созоныч” была проведена масштабная кампания по вовлечению
горожан. Жители проявили активное участие как на стадии разработки концепции,
так и во время проведения тестовых мероприятий, где были опробованы
предлагаемые решения. Проект несет в себе цель объединить горожан западного и
восточного Мурино и сформировать устойчивый зеленый каркас с рекреационным
маршрутом для всех групп населения.
В
Подпорожье планируют обустроить городской парк. В первую очередь, подпорожцы и
авторы проекта выступают за общее благоустройства и сохранение лесного фонда,
но не забывают и об его функции, как площадки для городских мероприятий,
семейного досуга. Плюс ко всему, учитываются интересы любителей активного
отдыха и привлечения туристов. В проекте архитектурной мастерской
"Витрувий и сыновья" развивается идея памяти места и истории города,
сформировавшемуся, во многом, благодаря строительству Верхнесвирской ГЭС.
«Большое
спасибо нашим гражданам, проявившим активное участие в подготовке предложений.
Активное участие жителей в подготовке заявки- 50% ее успеха», — добавляет председатель комитета по ЖКХ
Александр Тимков.
«По
поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в области идет
активное благоустройство дворов и работы по повышению качества городской среды.
Ежегодно выделяются деньги на благоустройство общественных территорий. Участие
и победа во Всероссийском конкурсе - еще одна возможность для городов получить
дополнительное финансирование и улучшить городскую среду нашей Ленинградской
области. На федеральном уровне в прошлом году победили семь городов
Ленинградской области: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая
Ладога и Ивангород. Это говорит о высоком качестве проектов, поддержанных
жителями. Надеемся, что 11 городов повторят их успех», — отмечает Михаил Москвин, заместитель
председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Всем
городам-участникам активно содействует Центр компетенций Ленинградской области.
«Все проекты направлены на развитие и запуск
комплексного преобразования городов, ведь цель конкурса – не просто
благоустроить территорию, а создать пространство, которое станет точкой роста и
запустит процессы всестороннего развития города. Уже второй год специальная
комиссия будет отбирать не 80, а 160 победителей, если раньше премиальный фонд
был 5 млрд, то сейчас он составит 10 млрд рублей. Каждый победитель получит грант
на реализацию своего проекта, приём заявок уже открыт. Мы завершаем подготовку
заявок 2021 года и ожидаем результатов конкурса уже в августе», — говорит руководитель Центра компетенций
Екатерина Манжула.
Участвовать
могут города до 100 тыс. человек и исторические поселения федерального и
регионального значения. Конкурс проводится в рамках реализации национального
проекта “Жильё и городская среда”.
Напомним, до 30 мая на платформе
47.gorodsreda.ru идёт голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных
территорий в рамках программы Формирование комфортной городской среды. В нем
могут поучаствовать все жители. Проекты - победители будут реализованы в 2022
году по нацпроекту Жилье и городская среда.