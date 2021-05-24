11 городов Ленинградской области участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

11 городов Ленинградской области участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Минстрой России открыл приём заявок на Всероссийский конкурс 2021 года. Города-победители получат региональное и федеральное финансирование на реализацию проектов в 2022 году.

Рубрики : Городская среда     24 May 2021

С 2018 года по поручению Президента России Минстрой РФ проводит конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек. Цель конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей и развитию индустрии услуг.

В прошлом году 7 из 8 заявок региона получили гранты. В этом году за победу будут бороться 11 городов: Всеволожск, Мурино, Светогорск, Сосновый Бор, Подпорожье, Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Коммунар, Пикалево, Лодейное Поле.

 В Сосновом Бору планируют благоустроить территорию ДК “Строитель” и ДЮСШ. Проект будет разработан с учётом существующего озеленения и сохранения исторического облика сквера.

«У нас в планах восстановить фонтан, заменить дорожное покрытие, обеспечить комфортное освещение и расширить зону отдыха, связать территорию с ДК и предусмотреть открытые площадки для его мероприятий” – говорит Андрей Кобзев, генеральный директор архитектурной компании  “М4”.

 Шлиссельбург представит проект «45 ключей к одному городу», подготовленный архитектурной студией Orchestra Design. Проект предполагает создание единого пешеходного центра для сохранения историко-культурного наследия города, восстановление характерных ландшафтов Староладожского канала, а также создание новых площадок для насыщения культурной и событийной жизни города.

 В Луге МАРШ лаб совместно с жителями, представителями администрации города и экспертами разработали нестандартный проект-  досугово-спортивного кластера, включающего в себя зону для прогулок и досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону, скалодром и стадион.

 Над новым пространством для отдыха и спорта “Ижора” работают в Коммунаре. Детские и спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, пространства для отдыха, точки общепита и проката спортинвентаря – всё для комфорта коммунарцев. Также на территории будет размещаться городская лаборатория, где сможет заниматься молодое поколение. Хотя площадки ещё нет, лаборатория уже запущена и проводит мероприятия. Предложено организовать эко-маршрут вдоль реки Ижора. Концепцию разрабатывают специалисты ООО «Студия «КРЕМЛЬ» и студенты СПбГАСУ.

 В Тихвине архитектурная компания “М4” приступила к завершающему этапу разработки проекта Летнего сада — как его называли люди на проектных сессиях «сердечка» города. По мнению горожан, всеми любимое место требует бережного благоустройства. Главные задачи проекта: восстановить рекреационную функцию парка, сохранить историю и память места, грамотно подчеркнуть ландшафт и сложный рельеф территории, включить его в рекреационно-туристическую систему города.

 Обязательное условие конкурса – учёт мнения жителей. Набережную реки Свирь как проект для благоустройства выбрали и помогают проектировать лодейнопольцы.

 Новое общественное пространство обсуждают в городе Пикалёво. На прошлой неделе была представлена концепция формирование системы озеленения центральной части города под названием «Зеленый квадрат_ПИКАЛЕВО».  Главный элемент зеленого каркаса – рекреационная зона – парк для отдыха жителей и гостей города. В рамках развития территории предложены основные функциональные зоны: детские и спортивные площадки, фотозона, сцена, вишнёвый сад, футбольные поле, коммерческая зона, зоны для отдыха и пикника, велодорожка и “тропа здоровья”. Задача -создать парк для Города, которого сейчас нет. Концепцию разрабатывают специалисты ООО «Студия «КРЕМЛЬ» и проектной студии СПбГАСУ.

 Всеволожск участвует в конкурсе с проектом благоустройства привокзальной площади. На нём будет установлен один из предложенных архитекторами МАРШ лаб арт-объект, который выберут всеволожцы, организовано пространство для комфортного использования и пребывания жителей. Предложен дизайн-код.

 Активно в подготовку заявки включился Светогорск. В городе решили благоустроить городскую площадь. Сделать ее комфортной для жителей и гостей города разных возрастов.

Идея проекта отражает идентичность города. Связь с историей города, целлюлозно-бумажной фабрикой и ГЭС. На территории помимо зон для тихого отдыха появятся интерактивные качели, кафе, памятник пограничникам, сценическое пространство (амфитеатр) для проведения камерных мероприятий дома культуры и самодеятельности, информационно-выставочный павильон с музеем бумаги и универсальным залом для временных выставок. Проект разрабатывает архитектурное бюро “NTML”.

 В Мурино активно растущая застройка с высокой плотностью практически не оставила зеленых зон в городской среде. Нехватка рекреации – главный вопрос который поднимается как жителями, так и администрацией города и области, поэтому для участия в конкурсе была выбрана единственная зеленая территория, на которой можно построить большой парк – Графский пруд. Это место с историческим контекстом несет в себе огромный потенциал для формирования городской идентичности и позитивного бренда города. Во время подготовки заявки архитектурным бюро “Созоныч” была проведена масштабная кампания по вовлечению горожан. Жители проявили активное участие как на стадии разработки концепции, так и во время проведения тестовых мероприятий, где были опробованы предлагаемые решения. Проект несет в себе цель объединить горожан западного и восточного Мурино и сформировать устойчивый зеленый каркас с рекреационным маршрутом для всех групп населения.

 В Подпорожье планируют обустроить городской парк. В первую очередь, подпорожцы и авторы проекта выступают за общее благоустройства и сохранение лесного фонда, но не забывают и об его функции, как площадки для городских мероприятий, семейного досуга. Плюс ко всему, учитываются интересы любителей активного отдыха и привлечения туристов. В проекте архитектурной мастерской "Витрувий и сыновья" развивается идея памяти места и истории города, сформировавшемуся, во многом, благодаря строительству Верхнесвирской ГЭС.

«Большое спасибо нашим гражданам, проявившим активное участие в подготовке предложений. Активное участие жителей в подготовке заявки- 50% ее успеха», — добавляет председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

«По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в области идет активное благоустройство дворов и работы по повышению качества городской среды. Ежегодно выделяются деньги на благоустройство общественных территорий. Участие и победа во Всероссийском конкурсе - еще одна возможность для городов получить дополнительное финансирование и улучшить городскую среду нашей Ленинградской области. На федеральном уровне в прошлом году победили семь городов Ленинградской области: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. Это говорит о высоком качестве проектов, поддержанных жителями. Надеемся, что 11 городов повторят их успех», — отмечает Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству.

 Всем городам-участникам активно содействует Центр компетенций Ленинградской области.

 «Все проекты направлены на развитие и запуск комплексного преобразования городов, ведь цель конкурса – не просто благоустроить территорию, а создать пространство, которое станет точкой роста и запустит процессы всестороннего развития города. Уже второй год специальная комиссия будет отбирать не 80, а 160 победителей, если раньше премиальный фонд был 5 млрд, то сейчас он составит 10 млрд рублей. Каждый победитель получит грант на реализацию своего проекта, приём заявок уже открыт. Мы завершаем подготовку заявок 2021 года и ожидаем результатов конкурса уже в августе», — говорит руководитель Центра компетенций Екатерина Манжула.

 Участвовать могут города до 100 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта “Жильё и городская среда”.

Напомним, до 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru идёт голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в рамках программы Формирование комфортной городской среды. В нем могут поучаствовать все жители. Проекты - победители будут реализованы в 2022 году по нацпроекту Жилье и городская среда.

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