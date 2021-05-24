Детский кешбэк за путевку в лагерь запустят 25 мая

Ростуризм уже подготовил
проект постановления правительства для запуска программы. По ее условиям
россиянам будут возмещать 50% стоимости оплаченного турпродукта для детей, то
есть путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления. Но при этом вернут не
более 20 тыс. руб. Как ранее пояснял Чернышенко, возможностями программы
воспользуются 357 тыс. детей.
Программа детского
кешбэка в ее нынешнем виде имеет серьезные ограничения, говорят представители
туриндустрии. "Дети с большей охотой хотели бы путешествовать по другим
регионам России, побывать в Москве, Санкт-Петербурге, посмотреть своими глазами
Волгу, Енисей, Байкал, посетить известные музеи, заповедники. Но, к сожалению,
экскурсионные путешествия детских организованных групп не попали в программу
кешбэка", - поясняет руководитель Ассоциации московских туроператоров по
внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. Программа не оставляет
возможности получить кешбэк туроператорам и турагентам. При этом именно они на
местах формируют турпродукт, создают экологические тропы, развивают и
продвигают направления, отмечает вице-президент Общенационального союза
гостеприимства Алексей Волков. Во-первых, стоит создать условия для инвесторов,
которые могли бы восстановить запущенные детские лагеря, говорит он. Во-вторых,
необходимо разграничить понятия детского отдыха и детского туризма и
поддержать, в том числе через кешбэк также экскурсионные туры.
Программу кешбэка стоит в
будущем распространить на детские путешествия, познавательные туры, считают
представители туриндустрии
На детский кешбэк
выделили 4 млрд рублей. Вместе с детским туризмом в общей сложности нужно около
10 млрд рублей. Эти деньги полностью вернутся в экономику - в музеи, гостиницы,
транспортные компании. В нацпроект к планируемым 5 млрд рублей на обычный
кешбэк стоит добавить еще 5 млрд рублей на детские путешествия, считает Волков.
Евгений Гайва
«Российская газета» https://rg.ru/2021/05/19/detskij-keshbek-za-putevku-v-lager-zapustiat-25-maia.html