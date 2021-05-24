Детский кешбэк за путевку в лагерь запустят 25 мая

Ростуризм уже подготовил проект постановления правительства для запуска программы. По ее условиям россиянам будут возмещать 50% стоимости оплаченного турпродукта для детей, то есть путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления. Но при этом вернут не более 20 тыс. руб. Как ранее пояснял Чернышенко, возможностями программы воспользуются 357 тыс. детей.

Программа детского кешбэка в ее нынешнем виде имеет серьезные ограничения, говорят представители туриндустрии. "Дети с большей охотой хотели бы путешествовать по другим регионам России, побывать в Москве, Санкт-Петербурге, посмотреть своими глазами Волгу, Енисей, Байкал, посетить известные музеи, заповедники. Но, к сожалению, экскурсионные путешествия детских организованных групп не попали в программу кешбэка", - поясняет руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. Программа не оставляет возможности получить кешбэк туроператорам и турагентам. При этом именно они на местах формируют турпродукт, создают экологические тропы, развивают и продвигают направления, отмечает вице-президент Общенационального союза гостеприимства Алексей Волков. Во-первых, стоит создать условия для инвесторов, которые могли бы восстановить запущенные детские лагеря, говорит он. Во-вторых, необходимо разграничить понятия детского отдыха и детского туризма и поддержать, в том числе через кешбэк также экскурсионные туры.

Программу кешбэка стоит в будущем распространить на детские путешествия, познавательные туры, считают представители туриндустрии

На детский кешбэк выделили 4 млрд рублей. Вместе с детским туризмом в общей сложности нужно около 10 млрд рублей. Эти деньги полностью вернутся в экономику - в музеи, гостиницы, транспортные компании. В нацпроект к планируемым 5 млрд рублей на обычный кешбэк стоит добавить еще 5 млрд рублей на детские путешествия, считает Волков.

Евгений Гайва

«Российская газета» https://rg.ru/2021/05/19/detskij-keshbek-za-putevku-v-lager-zapustiat-25-maia.html







