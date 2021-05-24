Ленинградская область станет пилотным регионом по бесплатному подключению жителей к газу

Александр Новак
подтвердил, что Ленинградская область определена пилотным регионом по
разработке нормативов и механизмов в части исполнения поручения президента
России Владимира Путина о бесплатной догазификации домохозяйств в тех
поселениях, где уже есть природный газ, и бесплатной газификации до границ
земельных участков там, куда газ придет.
«В Ленинградской области
уже подписана программа газификации на 5 лет — в ней указаны сроки и населенные
пункты. Сегодня также проанализировали исполнение поручения президента России
Владимира Путина по газификации домовладений в населенных пунктах, к которым
уже проведен газ — в ближайшие полтора года основная часть этой работы в
регионе будет выполнена. Обсудили сроки и источники финансирования,
необходимость внесения изменений в законодательство для сокращения сроков и
снижения стоимости газификации. В регионе большая работа уже идет, даже создан
центр приема заявок. Будем эту практику распространять на другие регионы», -
подчеркнул Александр Новак.
Александр Дрозденко
отметил, что до июня регион четко просчитает необходимые ресурсы для
догазификации домов в газифицированных поселках и деревнях. Основной задачей
остается максимальная газификация Ленинградской области. Реализовать ее поможет
новая методика по топливно-энергетическим балансам. По программе газификации
Ленинградской области в 2021-2025 годах запланировано провести природный газ в
412 населенных пунктов, это число может увеличиться. Здесь уже работает Единый
центр предоставления услуг по газификации АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область».
Напомним, бесплатное
подключение жителей России к газу уже получает законодательное подкрепление.
Поправки «Единой России» накануне поступили в комитет Госдумы по энергетике.
Документ примут до конца весенней сессии.