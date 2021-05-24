Ленинградская область станет пилотным регионом по бесплатному подключению жителей к газу

Александр Новак подтвердил, что Ленинградская область определена пилотным регионом по разработке нормативов и механизмов в части исполнения поручения президента России Владимира Путина о бесплатной догазификации домохозяйств в тех поселениях, где уже есть природный газ, и бесплатной газификации до границ земельных участков там, куда газ придет.

«В Ленинградской области уже подписана программа газификации на 5 лет — в ней указаны сроки и населенные пункты. Сегодня также проанализировали исполнение поручения президента России Владимира Путина по газификации домовладений в населенных пунктах, к которым уже проведен газ — в ближайшие полтора года основная часть этой работы в регионе будет выполнена. Обсудили сроки и источники финансирования, необходимость внесения изменений в законодательство для сокращения сроков и снижения стоимости газификации. В регионе большая работа уже идет, даже создан центр приема заявок. Будем эту практику распространять на другие регионы», - подчеркнул Александр Новак.

Александр Дрозденко отметил, что до июня регион четко просчитает необходимые ресурсы для догазификации домов в газифицированных поселках и деревнях. Основной задачей остается максимальная газификация Ленинградской области. Реализовать ее поможет новая методика по топливно-энергетическим балансам. По программе газификации Ленинградской области в 2021-2025 годах запланировано провести природный газ в 412 населенных пунктов, это число может увеличиться. Здесь уже работает Единый центр предоставления услуг по газификации АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Напомним, бесплатное подключение жителей России к газу уже получает законодательное подкрепление. Поправки «Единой России» накануне поступили в комитет Госдумы по энергетике. Документ примут до конца весенней сессии.