Самозанятые области получают поддержку

Это
новая мера поддержки, которая введена в этом году в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и реализуется в Ленинградской области
региональным проектом «Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятым гражданам».
Плательщики
налога на профессиональный доход могут получить средства на организацию и
развитие своей деятельности в сумме от 50 до 500 000 рублей на выгодных
условиях — по ставке до 5% годовых. Микрозаймы в размере до 200 000 рублей
самозанятым гражданам предоставляются без залога, что делает их более
доступными. Обязательным остается только поручительство. А для самозанятых из
моногородов — Сланцы, Сясьстрой, Пикалево, которые относятся к приоритетным
категориям получателей поддержки: женщины, резиденты бизнес-инкубаторов,
самозанятые в возрасте 45+, действующие до 1 года, а также занятые в сфере
туризма, спорта и ЗОЖ, действует минимальная ставка 2,5%.
«Финансовая
поддержка самозанятых граждан — это новое направление, которое реализуется в
этом году национальным проектом. В 2020 году в Ленинградской области только
началась регистрация самозанятых, а сегодня их в регионе уже более 28 тысяч.
Безусловно, им, как и индивидуальным предпринимателям, нужны доступные
финансовые ресурсы на выгодных условиях для старта или уже для развития своего
дела», — прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.
Так,
например, финансовой поддержкой уже воспользовалась Ольга Громова из Кировского
района, которая является специалистом в области диагностики и лечения стоп, а
также проводит курсы повышения квалификации по данному направлению. Она
получила заем в размере 200 000 рублей без залога, сроком на 3 года по ставке
5% годовых, и планирует направить денежные средства на приобретение
оборудования.
Жанна
Саликова из Выборга работает в сфере красоты. Заем на максимальную для
самозанятых сумму 500 000 рублей на 3 года под 5% годовых выдан ей для развития
нового направления – туристической деятельности. Средства будут направлены на
ремонт помещения и приобретение мебели.