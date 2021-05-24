Самозанятые области получают поддержку

Это новая мера поддержки, которая введена в этом году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализуется в Ленинградской области региональным проектом «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам».

Плательщики налога на профессиональный доход могут получить средства на организацию и развитие своей деятельности в сумме от 50 до 500 000 рублей на выгодных условиях — по ставке до 5% годовых. Микрозаймы в размере до 200 000 рублей самозанятым гражданам предоставляются без залога, что делает их более доступными. Обязательным остается только поручительство. А для самозанятых из моногородов — Сланцы, Сясьстрой, Пикалево, которые относятся к приоритетным категориям получателей поддержки: женщины, резиденты бизнес-инкубаторов, самозанятые в возрасте 45+, действующие до 1 года, а также занятые в сфере туризма, спорта и ЗОЖ, действует минимальная ставка 2,5%.

«Финансовая поддержка самозанятых граждан — это новое направление, которое реализуется в этом году национальным проектом. В 2020 году в Ленинградской области только началась регистрация самозанятых, а сегодня их в регионе уже более 28 тысяч. Безусловно, им, как и индивидуальным предпринимателям, нужны доступные финансовые ресурсы на выгодных условиях для старта или уже для развития своего дела», — прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Так, например, финансовой поддержкой уже воспользовалась Ольга Громова из Кировского района, которая является специалистом в области диагностики и лечения стоп, а также проводит курсы повышения квалификации по данному направлению. Она получила заем в размере 200 000 рублей без залога, сроком на 3 года по ставке 5% годовых, и планирует направить денежные средства на приобретение оборудования.

Жанна Саликова из Выборга работает в сфере красоты. Заем на максимальную для самозанятых сумму 500 000 рублей на 3 года под 5% годовых выдан ей для развития нового направления – туристической деятельности. Средства будут направлены на ремонт помещения и приобретение мебели.