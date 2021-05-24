Сяськелевская школа искусств покорила Казань

Наша делегация прибыла заранее. До начала конкурса у нас было свободное время, которым мы с удовольствием воспользовались, чтобы познакомиться с этим прекрасным городом и его историей. Нас встретили организаторы и провели обзорную экскурсию, показав важные исторические места. Самое большое впечатление на детей оказала мечеть «Кул-Шариф», но это был только первый день знакомства, который закончился заселением в гостиницу.

На следующий день мы отправились в центр, на улицу Баумана - это своеобразный Казанский Арбат, большая пешеходная улица с множеством сувенирных лавочек и кафе, в том числе с традиционной татарской кухней. На этой улице мы «встретились» с памятником Коту Казанскому и побывали на колокольне Богоявленского собора. Вечером нас ждала подготовка к конкурсному дню.

И вот – самый волнительный день, конкурс, который проходил во Дворце культуры железнодорожников. Первыми из нашей группы выступали учащиеся класса «Вокальное исполнительство», подхватило конкурсную эстафету отделение «Хореографическое творчество», а заключительным этапом стало выступление учащихся отделения «Искусство театра». Дети справились с поставленными задачами, показали себя настоящими профессионалами, а сопровождающие юных артистов родители поддерживали и помогали им и преподавателям.

Этот день был тяжелым, но эмоционально очень насыщенным. Ведь за призовые места боролись более 800 участников из 23 городов России и ближнего зарубежья. В результате копилка школы пополнилось высокими наградами: четыре звания лауреата I степени, три - лауреата II степени, десять - лауреатов III степени и три дипломанта I степени. Некоторые участники конкурса получили специальные призы: за лучший костюм, за артистизм и лучший актёрский ансамбль. День закончился общим собранием и онлайн поздравлением делегации от директора Сяськелевская ДШИ Н.Г. Кирилиной.

Четвертый день пребывания запомнился экскурсией по вечерней Казани. Это незабываемые впечатления: современная подсветка города прекрасно подчеркивает каждую мелочь и «изюминку» зданий. И, конечно же, как говорят сами жители, сокровищем их города является театр кукол «Экият». Не влюбиться в это необычное по архитектуре здание невозможно, это настоящий маленький замок из диснеевских сказок, который возглавляет Маленький принц.

Вот такое прекрасное путешествие Сяськелевская ДШИ организовала для своих детей и их родителей.

Е.Е. Андреева, М.А. Федорова