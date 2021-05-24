Сяськелевская школа искусств покорила Казань

Наша делегация прибыла заранее. До начала
конкурса у нас было свободное время, которым мы с удовольствием
воспользовались, чтобы познакомиться с этим прекрасным городом и его историей.
Нас встретили организаторы и провели обзорную экскурсию, показав важные
исторические места. Самое большое впечатление на детей оказала мечеть
«Кул-Шариф», но это был только первый день знакомства, который закончился
заселением в гостиницу.
На следующий день мы отправились в центр, на улицу
Баумана - это своеобразный Казанский Арбат, большая пешеходная улица с
множеством сувенирных лавочек и кафе, в том числе с традиционной татарской
кухней. На этой улице мы «встретились» с памятником Коту Казанскому и побывали
на колокольне Богоявленского собора. Вечером нас ждала подготовка к конкурсному
дню.
И вот – самый волнительный день, конкурс, который
проходил во Дворце культуры железнодорожников. Первыми из нашей группы
выступали учащиеся класса «Вокальное исполнительство», подхватило конкурсную
эстафету отделение «Хореографическое творчество», а заключительным этапом стало
выступление учащихся отделения «Искусство театра». Дети справились с
поставленными задачами, показали себя настоящими профессионалами, а
сопровождающие юных артистов родители поддерживали и помогали им и
преподавателям.
Этот день был тяжелым, но эмоционально очень
насыщенным. Ведь за призовые места боролись более 800 участников из 23 городов
России и ближнего зарубежья. В результате копилка школы пополнилось высокими
наградами: четыре звания лауреата I степени, три - лауреата II степени, десять
- лауреатов III степени и три дипломанта I степени. Некоторые участники
конкурса получили специальные призы: за лучший костюм, за артистизм и лучший
актёрский ансамбль. День закончился общим собранием и онлайн поздравлением
делегации от директора Сяськелевская ДШИ Н.Г. Кирилиной.
Четвертый день пребывания запомнился экскурсией
по вечерней Казани. Это незабываемые впечатления: современная подсветка города
прекрасно подчеркивает каждую мелочь и «изюминку» зданий. И, конечно же, как
говорят сами жители, сокровищем их города является театр кукол «Экият». Не
влюбиться в это необычное по архитектуре здание невозможно, это настоящий
маленький замок из диснеевских сказок, который возглавляет Маленький принц.
Вот такое прекрасное путешествие Сяськелевская
ДШИ организовала для своих детей и их родителей.
Е.Е. Андреева, М.А. Федорова