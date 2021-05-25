На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд с 26 по 28 мая

На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд с 26 по 28 мая

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге А-118 (КАД) в связи с производством дорожных работ на пересечении с Пулковским шоссе (км 68 внутреннего кольца) двое суток будет перекрыт съезд №4.

Рубрики : Дороги     25 May 2021

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 26 по 28 мая 2021 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Пулковское шоссе в сторону станции метро Московская» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде №5 с внутреннего кольца КАД на Пулковское шоссе в сторону Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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