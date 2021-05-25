На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд с 26 по 28 мая

«В
связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в
период с 26 по 28 мая 2021 года будет полностью перекрыт для движения
автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Пулковское шоссе в сторону
станции метро Московская» - сообщил начальник
территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья
Пузыревский.
Данные
работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в
установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут
установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие
место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари
дежурного освещения).
Работы
будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства
работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Информация
о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации
автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
«Дополнительно
будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде №5 с внутреннего
кольца КАД на Пулковское шоссе в сторону Ленинградской области» -
добавил Пузыревский.
ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.