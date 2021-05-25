Не словом, а делом!

Но не перевелись у нас еще энтузиасты, благодаря которым окружающий мир становится ярче, чище, интереснее и радостнее.

Ветеран труда, член Совета ветеранов Сяськелевского поселения Мария Иосифовна Волохо по собственной инициативе обустроила клумбу у Дома культуры д. Сяськелево. Фотография жизнерадостной Марии Иосифовны, сажающей цветы на общественной клумбе, сразу набрала десятки «лайков» в социальных сетях.

- Вот достойный пример для подражания! Огромное ей спасибо за вклад в благоустройство нашей малой Родины, - написали в комментариях земляки.