Не словом, а делом!

Но
не перевелись у нас еще энтузиасты, благодаря которым окружающий мир становится
ярче, чище, интереснее и радостнее.
Ветеран труда, член Совета ветеранов
Сяськелевского поселения Мария Иосифовна Волохо по собственной инициативе
обустроила клумбу у Дома культуры д. Сяськелево. Фотография жизнерадостной
Марии Иосифовны, сажающей цветы на общественной клумбе, сразу набрала десятки «лайков»
в социальных сетях.
- Вот
достойный пример для подражания! Огромное ей спасибо за вклад в благоустройство
нашей малой Родины, - написали в комментариях земляки.