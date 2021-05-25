Не словом, а делом!

Не словом, а делом!

Пока одни рассуждают о благоустройстве - другие берутся за дело. В деревнях и небольших поселках тоже есть общественные пространства, которые требуют заботы и внимания, а вот средства на это не всегда находятся.

Рубрики : Общество     25 May 2021

Но не перевелись у нас еще энтузиасты, благодаря которым окружающий мир становится ярче, чище, интереснее и радостнее.

 Ветеран труда, член Совета ветеранов Сяськелевского поселения Мария Иосифовна Волохо по собственной инициативе обустроила клумбу у Дома культуры д. Сяськелево. Фотография жизнерадостной Марии Иосифовны, сажающей цветы на общественной клумбе, сразу набрала десятки «лайков» в социальных сетях.

- Вот достойный пример для подражания! Огромное ей спасибо за вклад в благоустройство нашей малой Родины, - написали в комментариях земляки.

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