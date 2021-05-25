«Серебряное ожерелье» дарит бонусы туристам

Программа лояльности «Клуб путешествующих по Серебряному ожерелью России russiatravel.club» объединяет 11 регионов Северо-Запада России, включенных в глобальный туристский проект.

Бонусная программа является накопительной. За поездки в регионы Северо-Запада ее участники будут получать на свой счет баллы, которые в дальнейшем могут обменять на ценные подарки. Для начисления баллов необходимо посетить региональный туристско-информационный центр (ТИЦ). Участники программы могут получить дополнительные баллы за правильные ответы в викторинах и участие в фотоконкурсах.

Для того чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зайти на сайт www.RussiaTravel.club c мобильного телефона — регистрации не требуется, нужно лишь выбрать удобный мессенджер. В мессенджерах участники программы могут также получить консультацию специалистов туристско-информационных центров до, вовремя и после поездки в регион. Еженедельно готовятся обзоры интересных событий.

В декабре среди участников, набравших большее количество баллов в период с 1 мая по 31 ноября, будут разыграны спецпризы: бесплатное проживание в гостиницах и экскурсии.

Напомним, «Серебряное ожерелье России» - межрегиональный туристский и историко-культурный проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С маршрутами, разработанными в Ленинградской области в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленинградской области http://www.lentravel.ru.