«Серебряное ожерелье» дарит бонусы туристам

Программа лояльности
«Клуб путешествующих по Серебряному ожерелью России russiatravel.club»
объединяет 11 регионов Северо-Запада России, включенных в глобальный туристский
проект.
Бонусная программа
является накопительной. За поездки в регионы Северо-Запада ее участники будут
получать на свой счет баллы, которые в дальнейшем могут обменять на ценные
подарки. Для начисления баллов необходимо посетить региональный
туристско-информационный центр (ТИЦ). Участники программы могут получить
дополнительные баллы за правильные ответы в викторинах и участие в
фотоконкурсах.
Для того чтобы стать
участником программы лояльности, необходимо зайти на сайт www.RussiaTravel.club
c мобильного телефона — регистрации не требуется, нужно лишь выбрать удобный
мессенджер. В мессенджерах участники программы могут также получить консультацию
специалистов туристско-информационных центров до, вовремя и после поездки в
регион. Еженедельно готовятся обзоры интересных событий.
В декабре среди
участников, набравших большее количество баллов в период с 1 мая по 31 ноября,
будут разыграны спецпризы: бесплатное проживание в гостиницах и экскурсии.
Напомним, «Серебряное
ожерелье России» - межрегиональный туристский и историко-культурный проект,
состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные
центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились
уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе
включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С маршрутами,
разработанными в Ленинградской области в рамках проекта «Серебряное ожерелье
России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленинградской
области http://www.lentravel.ru.