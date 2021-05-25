Широко и глубоко: как интернет проникает в регионы страны

Еще 8 лет назад широкополосный доступ к сети интернет в России, по данным Росстата, имели 56,5% домашних хозяйств. К 2014 году эта цифра выросла до 64,1%. Самая большая доля таких домохозяйств была выявлена в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах – 87 и 84,2% соответственно. Санкт-Петербург (84,1%) и Москва (80,4%) разделили третье и четвертое места. Пятое место — Мурманская область (79,5%). В Московской области доля составила лишь 69,4%. Меньше половины домохозяйств имели доступ к быстрому Интернету в республиках Калмыкия (49,2%), Адыгея (48,1%) и Тыва (44,8%), а также Магаданской (46,9%), Амурской (39,7%), Брянской (46,6%) и Тверской (49,9%) областях, Забайкальском крае (49,2%). Замыкали список Чукотский (26%) и Ненецкий автономные округа (44%).

К 2018 году доступ к широкополосному Интернету имели уже 73,2% российских домохозяйств. В 2019 году рост почти остановился (73,6%), однако пандемия и возросший спрос на удаленные сервисы и интернет-связь вновь заметно повысили компьютеризацию населения. В 2020 году доступ к быстрому Интернету получили уже 77% домохозяйств (а вообще к Интернету — 80%).

И вновь в тройке лидеров — Ямало-Ненецкий (91,9%) и Ханты-Мансийский (90,9%) автономные округа. На второе же место вышла Республика Тыва (91,8%). В числе лидеров — Тульская (89,1%), Магаданская (86,5%), Московская (86%) и Мурманская (84,2%) области. Москва (87,5%, пятое место) немного опередила Санкт-Петербург (87%, шестое место).

В числе регионов, где меньше половины домохозяйств имеют широкополосный доступ к Интернету, остался только Чукотский АО (46,3%). В остальных регионах, начиная с Забайкальского края, более 61%, и в подавляющем большинстве – более 70%

Если говорить количестве домохозяйств с широкополосным доступом к сети Интернет, то больше всего их в Центральном федеральном округе — 12,1 млн в 2020 году (11,5 млн в 2019-м). В Приволжском — 8,6 млн (8,3 млн в 2019 году), Сибирском — 4,8 млн (4,7 млн), Южном — 4,5 млн (4,3 млн), Северо-Западном — 4,3 млн (4,2 млн), Уральском — 3,7 млн (3,4 млн), Дальневосточном — 2,4 млн (2,2 млн) и Северо-Кавказском федеральном округе — 1,9 млн (1,7 млн соответственно).

Один из самых популярных Интернет-ресурсов, который стремительно набирает число пользователей в России, — единый портал Госуслуг. За 2020 год количество граждан, которые воспользовались его сервисами, по данным Минцифры РФ, увеличилось почти вдвое — до 56 млн человек. Средняя ежедневная его аудитория превысила 4 млн пользователей в день (до 7 тыс. запросов в секунду на пике активности), а поступающих обращений за год — более 1,5 миллиарда. Общее число зарегистрированных на «Госуслугах» россиян прибавилось за последний год на 12 млн и превысило 78 млн человек.

В связи с резким ростом спроса на государственные интернет-сервисы, по сообщениям Минцифры РФ, уже увеличены мощности портала Госуслуг и всей системы электронного взаимодействия ведомств.

Цифровизация коснулась и предстоящей в 2021 году Всероссийской переписи населения, которую проводит Росстат. Ее главным нововведением станет возможность каждого гражданина России переписаться дистанционно — через портал Госуслуг. По данным исследования компании Ipsos Comcon, 52% опрошенных россиян проявляют интерес к участию в переписи онлайн.

Проведенный в августе 2020 года соцопрос ВЦИОМ показал, что каждый второй опрошенный уже знает о дистанционном варианте переписи. Наиболее просвещенными оказались молодые люди в возрасте 18–24 лет — 76% из них сообщили, что в курсе такой опции.

Переписаться самостоятельно россияне смогут любым удобным способом: с домашнего или рабочего компьютера с выходом в сеть, через приложение в смартфоне, либо заполнить электронный переписной лист на компьютере в одном из центров «Мои документы».

Теперь для сбора данных переписчиками будут применяться мобильные устройства — уникальные российские планшеты. Они позволят быстрее и точнее заполнять электронные переписные листы. Обезличенные данные будут передаваться для обработки и анализа на специальную BI-платформу (от business intelligence — бизнес-аналитика, англ.). Впоследствии платформа станет витриной широких статистических данных, в том числе результатов переписи населения. Позволит получать подробную и наглядную статистику по любому региону и муниципалитету, создавать графики. Доступ к ней будет открыт через Интернет для всех россиян.