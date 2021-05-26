Ходит он в синей куртке и кепке

Ходит он в синей куртке и кепке

В Гатчине на Аэродроме молодой человек получил от прохожего удар ножом в живот – за то, что не дал закурить. Ведется розыск преступника.

Рубрики : Криминал     26 May 2021

21-го мая, ночью, в Гатчинскую больницу «скорая» доставила 29-летнего жителя Гатчины с диагнозом: проникающая колото-резаная рана передней брюшной стенки. В состоянии средней тяжести раненого поместили на хирургическое отделение.

Из объяснения пациента следует, что вечером он распивал спиртное вместе с приятелем на ул. Генерала Кныша. К ним подошел незнакомый молодой мужчина – на вид лет 30, высокий, темноволосый, нормального телосложения, в синей куртке, синей кепке и спортивных штанах. Он попросил закурить, а нынешний пациент КМБ отказал. Завязался конфликт, в ходе которого неизвестный достал нож и ударил парня в живот. После чего ушел в сторону улицы Авиатриссы Зверевой.

Пострадавший, придя домой, попросил супругу вызвать «скорую помощь».

На розыск преступника ориентированы наружные наряды патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД. По факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело – часть 2 статьи 111 УК РФ.

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