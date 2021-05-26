Ходит он в синей куртке и кепке

21-го мая, ночью, в Гатчинскую
больницу «скорая» доставила 29-летнего жителя Гатчины с диагнозом: проникающая
колото-резаная рана передней брюшной стенки. В состоянии средней тяжести
раненого поместили на хирургическое отделение.
Из объяснения пациента следует, что
вечером он распивал спиртное вместе с приятелем на ул. Генерала Кныша. К ним
подошел незнакомый молодой мужчина – на вид лет 30, высокий, темноволосый,
нормального телосложения, в синей куртке, синей кепке и спортивных штанах. Он
попросил закурить, а нынешний пациент КМБ отказал. Завязался конфликт, в ходе
которого неизвестный достал нож и ударил парня в живот. После чего ушел в
сторону улицы Авиатриссы Зверевой.
Пострадавший, придя домой, попросил
супругу вызвать «скорую помощь».
На розыск преступника ориентированы
наружные наряды патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД. По факту причинения
тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело – часть 2
статьи 111 УК РФ.