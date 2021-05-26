Книжный салон встречает областную детскую библиотеку

Так, 26 мая в 13.45 в рамках салона в Вырицкой детской библиотеке пройдет встреча с Ольгой Громовой, автором книг «Сахарный ребенок» и «Вальхен». Встреча носит название «Семейная память о Войне и Победе» и организована при поддержке подростков – участников движения «Близкая память».

Следующим мероприятием станет паблик-ток с молодежью «ГОВОРИ!» 27 мая в 14:00. Библиотекари, писатели и издатели поговорят с подростками о том, что им не хватает в современных книгах. Обсуждение пройдет в Главном штабе «Эрмитажа» и будет транслироваться с помощью Zoom.

В пятницу, 28 мая, гостей примет Ленинградская областная детская библиотека. С 12.00 до 15.00 здесь пройдет встреча с писателем Анастасией Строкиной, издательствами КомпасГид, Пять четвертей, Белая ворона, а также детскими и сельскими библиотекарями.