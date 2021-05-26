Ленинградская область и Октябрьская железная дорога определили приоритеты сотрудничества

Соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве на период 2021-2025 гг. скрепили сегодня подписями губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко и начальник Октябрьской магистрали
Виктор Голомолзин.
«Ленинградская
область заинтересована в развитии железных дорог — в интересах экономики
региона, экономики всей страны. Портовые комплексы в нашем регионе продолжат
расширяться и, конечно, потребуют увеличения существующих железнодорожных
мощностей. Одновременно, важнейший для
нас приоритет — это безопасность жителей региона — именно поэтому особое
внимание в нашем сотрудничестве с ОЖД мы уделяем строительству и реконструкции
переходов и переездов через железнодорожные пути», — подчеркнул Александр
Дрозденко. — «Будет построен 21 новый переход,
и еще десятки будут оборудованы современными средствами безопасности».
Кроме
того, Ленинградская область и Октябрьская железная дорога утвердили совместную
программу по ремонту железнодорожных переездов, который будет синхронизирован с
ремонтными работами на автомобильных дорогах, прилегающих к ним.
Одновременно
область планирует взять на баланс виадуки через железнодорожные пути. ОЖД
продолжит инвестировать в строительство новых виадуков, которые будут
проектироваться совместно с Ленинградской областью и, по мере готовности,
область также будет брать их к себе на баланс.
Отдельным
важным аспектом сотрудничества станет экологическая программа ОАО «РЖД»,
которая предусматривает значительное снижение вредных выбросов.
—
Подписанное сегодня соглашение позволит выстраивать сотрудничество железной
дороги с властями такого стратегически важного региона как Ленинградская
область на более качественном уровне. Именно в Ленинградской области
сконцентрированы крупные порты: Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Выборг, развитие
подходов к которым – одна из приоритетных задач в развитии железнодорожной
инфраструктуры. Так, в 2020 году инвестиции ОАО «РЖД» в развитие
железнодорожного транспорта на территории Ленинградской области составили 15
млрд. рублей, а в этом году мы планируем инвестировать даже больше – 15,3 млрд.
рублей, – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области