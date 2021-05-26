Ленинградская область и Октябрьская железная дорога определили приоритеты сотрудничества

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на период 2021-2025 гг. скрепили сегодня подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и начальник Октябрьской магистрали Виктор Голомолзин.

«Ленинградская область заинтересована в развитии железных дорог — в интересах экономики региона, экономики всей страны. Портовые комплексы в нашем регионе продолжат расширяться и, конечно, потребуют увеличения существующих железнодорожных мощностей. Одновременно, важнейший для нас приоритет — это безопасность жителей региона — именно поэтому особое внимание в нашем сотрудничестве с ОЖД мы уделяем строительству и реконструкции переходов и переездов через железнодорожные пути», — подчеркнул Александр Дрозденко. — «Будет построен 21 новый переход, и еще десятки будут оборудованы современными средствами безопасности».

Кроме того, Ленинградская область и Октябрьская железная дорога утвердили совместную программу по ремонту железнодорожных переездов, который будет синхронизирован с ремонтными работами на автомобильных дорогах, прилегающих к ним.

Одновременно область планирует взять на баланс виадуки через железнодорожные пути. ОЖД продолжит инвестировать в строительство новых виадуков, которые будут проектироваться совместно с Ленинградской областью и, по мере готовности, область также будет брать их к себе на баланс.

Отдельным важным аспектом сотрудничества станет экологическая программа ОАО «РЖД», которая предусматривает значительное снижение вредных выбросов.

— Подписанное сегодня соглашение позволит выстраивать сотрудничество железной дороги с властями такого стратегически важного региона как Ленинградская область на более качественном уровне. Именно в Ленинградской области сконцентрированы крупные порты: Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Выборг, развитие подходов к которым – одна из приоритетных задач в развитии железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2020 году инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожного транспорта на территории Ленинградской области составили 15 млрд. рублей, а в этом году мы планируем инвестировать даже больше – 15,3 млрд. рублей, – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области