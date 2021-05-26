Ленинградцы выбирают благоустройство

Среди объектов, вынесенных на голосование — территория
между Гатчинской КМБ и жилыми домами № 48, 52, 56 по проспекту 25 Октября (от
улицы Рощинской до Красносельского шоссе) в Гатчине, зона отдыха вдоль реки
Ижора по переулку Технический (от пересечения с улицей Фабричной до улицы
Ленинградское шоссе) в Коммунаре.
Проекты, поддержанные ленинградцами, будут воплощены
уже в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе президента
России Владимира Путина.
В целом по России почти 9 миллионов человек выбрали
проекты благоустройства в своих городах в рамках общероссийского голосования на
платформе Минстроя России и АНО «Диалог». До конца отбора дизайн-проектов
осталось меньше недели — голосование закончится 30 мая.
Отдать свой голос за благоустройство совсем не
сложно, выбрать объект или концепцию можно несколькими способами. Чтобы система
убедилась в том, что голосует реальный человек, понадобится или ввести свои ФИО
и действующий номер телефона, или войти с помощью подтвержденной учетной записи
портала «Госуслуги». Также проголосовать можно и в личном кабинете Платформы
обратной связи портала «Госуслуги», которая взаимодействует с платформой. В
этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной. Проголосовать можно
и через волонтеров проекта.
«Улучшить городскую среду можно только с участием
жителей: горожане пользуются этими территориями каждый день, поэтому могут
рассказать о том, чего не видят местные власти и проектировщики. И для
формирования городской среды имеет значение каждый человек, принявший участие в
отборе территорий, ведь только общими усилиями мы можем сделать наши города
комфортнее и удобнее для всех. Особое внимание уделяется безопасности платформы
и верификации поступающих данных», — отметил заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.
Специалисты платформы онлайн следят за картиной
голосования и предпринимают меры, чтобы отбор территорий был честным и
объективным. Окончательные результаты, с учетом исключения недостоверных
данных, будут подведены спустя несколько дней после окончания голосования,
когда завершится проверка всей поступившей информации.