Ленинградцы выбирают благоустройство

Среди объектов, вынесенных на голосование — территория между Гатчинской КМБ и жилыми домами № 48, 52, 56 по проспекту 25 Октября (от улицы Рощинской до Красносельского шоссе) в Гатчине, зона отдыха вдоль реки Ижора по переулку Технический (от пересечения с улицей Фабричной до улицы Ленинградское шоссе) в Коммунаре.

Проекты, поддержанные ленинградцами, будут воплощены уже в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

В целом по России почти 9 миллионов человек выбрали проекты благоустройства в своих городах в рамках общероссийского голосования на платформе Минстроя России и АНО «Диалог». До конца отбора дизайн-проектов осталось меньше недели — голосование закончится 30 мая.

Отдать свой голос за благоустройство совсем не сложно, выбрать объект или концепцию можно несколькими способами. Чтобы система убедилась в том, что голосует реальный человек, понадобится или ввести свои ФИО и действующий номер телефона, или войти с помощью подтвержденной учетной записи портала «Госуслуги». Также проголосовать можно и в личном кабинете Платформы обратной связи портала «Госуслуги», которая взаимодействует с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной. Проголосовать можно и через волонтеров проекта.

«Улучшить городскую среду можно только с участием жителей: горожане пользуются этими территориями каждый день, поэтому могут рассказать о том, чего не видят местные власти и проектировщики. И для формирования городской среды имеет значение каждый человек, принявший участие в отборе территорий, ведь только общими усилиями мы можем сделать наши города комфортнее и удобнее для всех. Особое внимание уделяется безопасности платформы и верификации поступающих данных», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Специалисты платформы онлайн следят за картиной голосования и предпринимают меры, чтобы отбор территорий был честным и объективным. Окончательные результаты, с учетом исключения недостоверных данных, будут подведены спустя несколько дней после окончания голосования, когда завершится проверка всей поступившей информации.