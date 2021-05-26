Ночью в Сиверском отключат свет на улице 67 км

Будет прекращена подача электроэнергии с 26 по 31 мая с 23.40 до 03.40 в жилых домах и магазинах по ул. 67 км станции Сиверская, казармах.
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Санкт-Петербург- Балтийская дистанция электроснабжения информирует, что в связи с проведением запланированных работ по капитальному ремонту устройств контактной сети на участке Суйда-Сиверская будет прекращена подача электроэнергии в Сиверском.
Будет прекращена подача электроэнергии с 26 по 31 мая с 23.40 до 03.40 в жилых домах и магазинах по ул. 67 км станции Сиверская, казармах.
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