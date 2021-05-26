«Тепло души и доброта сердец»

В этот торжественный и знаменательный день поздравляли и дарили ценные подарки депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Викторовна Бездетко, Александр Владимирович Русских и Сергей Васильевич Коняев, руководители Рождественского поселения Михаил Ефимович Заславский и Сергей Николаевич Сорокин, депутат Рождественского поселения, руководитель отделом по работе с персоналом ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» Ольга Николаевна Смирнова.

Творческий подарок прозвучал от творческого коллектива «Радуга» и сотрудников Рождественского Дома культуры.

Юбилей – это не только яркий праздник, но и своего рода отчёт о проделанной творческой работе, а за эти плодотворные годы было задумано и воплощено в жизнь очень много! Это и мероприятия, посвящённые патриотическому воспитанию детей и молодёжи, концерты разных тематик для жителей всех возрастов, конкурсы, игровые программы для детей, музыкальные вечера отдыха. При этом самодеятельные творческие коллективы «Родничок», «Гармония», хор «Россиянка» постоянные участники конкурсов различных уровней, участники Пушкинских праздников, начиная с истоков празднования.

Спортсмены Батовского Дома культуры активные участники районных спортивных соревнований. Спортивные кружки – одна из основ многогранной работы учреждения культуры.

Сотрудники Батовской библиотеки в постоянном поиске новых прогрессивных идей для привлечения юных читателей. Ведь в век интернета – это одна их самых сложных задач, но они с этой задачей справляются великолепно!

С 1991 года в Доме культуры ведёт свою творческую деятельность хор «Россиянка» -активный участник мероприятий района и поселения, украшение учреждения культуры. Руководитель хора - Алексей Владимирович Анисковец.

Пять лет исполнилось кружку рукодельниц «Кружевницы», чьи восхитительные работы были представлены в фойе клуба и на модном дефиле на сцене Дома культуры. Руководитель кружка - Людмила Николаевна Траулько.

От всей души поздравляем творческий, дружный коллектив Батовского Дома культуры: директора Батовского КДЦ Елену Михайловну Овсянникову, специалиста по методике клубной работы Татьяну Сергеевну Опевалову, специалиста по народному творчеству Алексея Владимировича Анисковец, специалиста по народному творчеству Екатерину Николаевну Малышеву, методиста клубного учреждения (по спорту) Елену Юрьевну Шкляеву, заведующую Батовской сельской библиотекой Галину Петровну Гусарову, библиотекаря Ольгу Николаевну Чечкину! Желаем воплощения творческих идей, спортивных побед, благодарных и восхищённых зрителей!

О.С. Конечных, заведующая Рождественским ДК