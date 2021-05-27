Бизнес-дороги ведут в МФЦ

Об опыте сотрудничества
МФЦ Ленинградской области с предпринимателями рассказывают Уполномоченный по
защите прав предпринимателей Ленинградской области Елена Рулева и директор ГБУ
«МФЦ» Ленинградской области Сергей Есипов.
Елена
Рулева: «Несколько лет назад между ГБУ МФЦ Ленинградской
области и Уполномоченным по защите прав предпринимателей было подписано
соглашение о взаимодействии, в рамках которого мы регулярно проводим приемы,
ведем совместную работу и консультируем предпринимателей. МФЦ - очень важная площадка,
которая позволяет нам быть в любой момент на связи с бизнесом, за что отдельная
благодарность коллегам. Трансформация оказания государственных и муниципальных
услуг, которая произошла с развитием МФЦ, значительно изменила многие вопросы
для предпринимателей. Моя задача – защищать бизнес региона, давать ему
возможность развиваться и существовать в доступной форме для всех желающих, а
важный шаг к этому – разрушить бюрократические барьеры. Именно этим и
занимается МФЦ Ленинградской области: инновационный подход в новых центрах
позволяет совершать необходимые процедуры быстро и действенно.
Я надеюсь, что условия,
которые мы совместно стараемся создать, идут на пользу уже существующему
предпринимательскому сообществу и позволяют молодым людям начинать коммерческую
деятельность, не боясь бумажной волокиты. А площадка МФЦ дает возможность
предпринимателям открыто заявить о сложностях, избегая давления чиновничьих
стен и сохраняя конфиденциальность. И в этот праздничный день поздравляем всех
предпринимателей с Профессиональным днем! Вы – творцы своей жизни и жизни
нашего региона, а мы – творцы Вашего комфорта и Вашей безопасности. Будьте
смелыми, будьте рискованными, а мы постараемся быть Вам надежной защитой и
открытым окном для создания новых проектов».
Сергей
Есипов: «За несколько лет нашего сотрудничества мы получили
бесценный и исключительно полезный опыт. В работе с предпринимателями «Мои
документы» решают комплексную задачу. На первом этапе проводят опрос и выявляют
у представителей бизнеса потребность в организации рабочей встречи с
Уполномоченным по правам предпринимателей Ленинградской области, затем помогают
установить рабочий контакт и предоставляют для делового общения площадку МФЦ.
Сегодня во всех подразделениях МФЦ Ленобласти предпринимателям оказывают
множество услуг. Мы помогаем им на всех этапах – от консультации, открытия
счета и регистрации до сопровождения бизнеса. В области также функционирует 5
бизнес-офисов МФЦ, где оказывается более 360 дополнительных услуг. В наших
планах - продолжать эту работу. Поздравляем предпринимателей и желаем успехов в
процветании бизнеса! МФЦ Ленинградской области открыты для вас, мы готовы к
сотрудничеству и всегда рады помочь предпринимателям в решении их задач».