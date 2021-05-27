Бизнес-дороги ведут в МФЦ

Об опыте сотрудничества МФЦ Ленинградской области с предпринимателями рассказывают Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ленинградской области Елена Рулева и директор ГБУ «МФЦ» Ленинградской области Сергей Есипов.

Елена Рулева: «Несколько лет назад между ГБУ МФЦ Ленинградской области и Уполномоченным по защите прав предпринимателей было подписано соглашение о взаимодействии, в рамках которого мы регулярно проводим приемы, ведем совместную работу и консультируем предпринимателей. МФЦ - очень важная площадка, которая позволяет нам быть в любой момент на связи с бизнесом, за что отдельная благодарность коллегам. Трансформация оказания государственных и муниципальных услуг, которая произошла с развитием МФЦ, значительно изменила многие вопросы для предпринимателей. Моя задача – защищать бизнес региона, давать ему возможность развиваться и существовать в доступной форме для всех желающих, а важный шаг к этому – разрушить бюрократические барьеры. Именно этим и занимается МФЦ Ленинградской области: инновационный подход в новых центрах позволяет совершать необходимые процедуры быстро и действенно.

Я надеюсь, что условия, которые мы совместно стараемся создать, идут на пользу уже существующему предпринимательскому сообществу и позволяют молодым людям начинать коммерческую деятельность, не боясь бумажной волокиты. А площадка МФЦ дает возможность предпринимателям открыто заявить о сложностях, избегая давления чиновничьих стен и сохраняя конфиденциальность. И в этот праздничный день поздравляем всех предпринимателей с Профессиональным днем! Вы – творцы своей жизни и жизни нашего региона, а мы – творцы Вашего комфорта и Вашей безопасности. Будьте смелыми, будьте рискованными, а мы постараемся быть Вам надежной защитой и открытым окном для создания новых проектов».

Сергей Есипов: «За несколько лет нашего сотрудничества мы получили бесценный и исключительно полезный опыт. В работе с предпринимателями «Мои документы» решают комплексную задачу. На первом этапе проводят опрос и выявляют у представителей бизнеса потребность в организации рабочей встречи с Уполномоченным по правам предпринимателей Ленинградской области, затем помогают установить рабочий контакт и предоставляют для делового общения площадку МФЦ. Сегодня во всех подразделениях МФЦ Ленобласти предпринимателям оказывают множество услуг. Мы помогаем им на всех этапах – от консультации, открытия счета и регистрации до сопровождения бизнеса. В области также функционирует 5 бизнес-офисов МФЦ, где оказывается более 360 дополнительных услуг. В наших планах - продолжать эту работу. Поздравляем предпринимателей и желаем успехов в процветании бизнеса! МФЦ Ленинградской области открыты для вас, мы готовы к сотрудничеству и всегда рады помочь предпринимателям в решении их задач».