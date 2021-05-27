Лучшие советы депутатов названы!

Законодательное
собрание Ленинградской области проводит конкурс на лучшую организацию работы
представительных органов местного самоуправления Ленинградской области уже в
14-й раз. В
этом году участниками конкурса стали 49 муниципальных образований Ленинградской
области.
Председатель
областного парламента Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по
местному самоуправлению, административно-территориальному устройству,
государственной и муниципальной службе Владимир Радкевич вручили дипломы и
денежные сертификаты победителями конкурса в семи номинациях.
В номинации
«Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20
тысяч человек, городского округа» 2-е место занял Совет депутатов города
Гатчины. Награду получил глава города Гатчины Виталий Филоненко.
В номинации
«Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5
тысяч человек» на третьем месте – Совета депутатов Новосветского сельского
поселения. Награду получил глава Новосветского поселения Евгений Дегтярев.
Фото пресс-службы ЗАКС Ленинградской области