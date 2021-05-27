Лучшие советы депутатов названы!

Законодательное собрание Ленинградской области проводит конкурс на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области уже в 14-й раз. В этом году участниками конкурса стали 49 муниципальных образований Ленинградской области.

Председатель областного парламента Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Владимир Радкевич вручили дипломы и денежные сертификаты победителями конкурса в семи номинациях.

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек, городского округа» 2-е место занял Совет депутатов города Гатчины. Награду получил глава города Гатчины Виталий Филоненко.

В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек» на третьем месте – Совета депутатов Новосветского сельского поселения. Награду получил глава Новосветского поселения Евгений Дегтярев.