Победы воспитанников «Журавушки»

Благодарственные письма Законодательного собрания и памятные подарки победителям конкурса и их педагогам из Гатчинского района вручали председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, его заместитель Дмитрий Пуляевский и депутат Александр Русских.

В номинации 5-6 лет II место заняла Мария Петруша, работа «На озере в Гатчинском парке», Районный центр детского творчества - с/п «Дом творчества «Журавушка», педагог М.Н. Контанистова.

В номинации 9-10 лет I место заняла Буценко Милана, работа «Вода – источник жизни на земле), Районный центр детского творчества - с/п «Дом творчества «Журавушка», педагог О.Н. Краева.

Поздравляем победителей!

Фото пресс-службы ЗАКС Ленинградской области