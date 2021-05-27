Победы воспитанников «Журавушки»

Благодарственные
письма Законодательного собрания и памятные подарки победителям конкурса и их
педагогам из Гатчинского района вручали председатель Законодательного собрания
Сергей Бебенин, его заместитель Дмитрий Пуляевский и депутат Александр Русских.
В
номинации 5-6 лет II
место заняла Мария Петруша, работа «На озере в
Гатчинском парке», Районный центр детского творчества - с/п «Дом творчества
«Журавушка», педагог М.Н. Контанистова.
В
номинации 9-10 лет I
место заняла Буценко Милана, работа «Вода – источник жизни на земле), Районный
центр детского творчества - с/п «Дом творчества «Журавушка», педагог О.Н. Краева.
Поздравляем
победителей!
Фото пресс-службы ЗАКС Ленинградской области