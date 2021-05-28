Что волнует бизнес?

Что волнует бизнес?

Более 700 обращений поступило в адрес бизнес-омбудсмена от предпринимателей региона в прошлом году. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева представила губернатору свой ежегодный доклад ко Дню российского предпринимательства.

Рубрики : Бизнес     28 May 2021

«Мы идем против тенденции – наша экономика и малый бизнес показали рост по итогам прошлого года. И рост продолжается. Но я знаю, как нелегко пришлось нашим предпринимателям пережить ту неопределенность и проблемы, с которыми они столкнулись. Поэтому сейчас наша задача поддержать их всесторонне, и ваша правовая защита им особенно важна», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2020 году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 337 письменных и более 400 устных обращений. По словам Елены Рулевой, в топ обращений, поступающих от предпринимателей, вошли ограничительные меры в связи с COVID-19, проверки контрольно-надзорных органов, земельные отношения и вопросы о получении поддержки от органов власти.

Бизнес-омбудсмен обратила внимание главы региона, что в этом году все чаще поступают жалобы на точечные проблемы в вопросах земельно-имущественных отношений предпринимателей и муниципальных властей.

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