Что волнует бизнес?

«Мы идем против тенденции – наша экономика и малый бизнес показали рост по итогам прошлого года. И рост продолжается. Но я знаю, как нелегко пришлось нашим предпринимателям пережить ту неопределенность и проблемы, с которыми они столкнулись. Поэтому сейчас наша задача поддержать их всесторонне, и ваша правовая защита им особенно важна», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2020 году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 337 письменных и более 400 устных обращений. По словам Елены Рулевой, в топ обращений, поступающих от предпринимателей, вошли ограничительные меры в связи с COVID-19, проверки контрольно-надзорных органов, земельные отношения и вопросы о получении поддержки от органов власти.

Бизнес-омбудсмен обратила внимание главы региона, что в этом году все чаще поступают жалобы на точечные проблемы в вопросах земельно-имущественных отношений предпринимателей и муниципальных властей.