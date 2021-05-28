Депутаты обсудили проблемы библиотек

Первым вопросом на повестке дня стала работа всех библиотек, расположенных на территории района. С подробным отчетом об успехах и трудностях в их развитии перед депутатами выступила директор Межпоселенческой центральной районной библиотеки им.Пушкина Елена Бабий. По многим показателям районная библиотека продолжает оставаться одной из лучших в Ленинградской области. Тому в подтверждение - победа в конкурсе в номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека года» и грант в 550 тысяч рублей.

Как считает руководитель районной библиотеки, поступательное движение вперед достигается, благодаря программам стратегического развития и многочисленным авторским проектам сотрудников.

- Межпоселенческая библиотека, как методический, информационный центр для 35 библиотек поселений, целенаправленно работает над внедрением и развитием программно-проектной деятельности в библиотеках района. Это позволяет развивать перспективные направления, быть доступным центром общения для населения и целенаправленно вести работу во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – социальными партнерами, - подчеркнула Елена Бабий.

Всего на территории Гатчинского района работает 41 библиотека – это районная библиотека им. Пушкина; Вырицкий информационный библиотечный комплекс, в состав которого входят пять библиотек Вырицкого поселения; семь библиотек городских поселений; 23 библиотеки сельских поселений, входящих в муниципальные культурно-досуговые центры, центры культуры и другие виды вновь образованных объединений, учрежденных органами местной власти, а также Центральная городская библиотека г. Коммунар и Централизованная библиотечная система г. Гатчины. В библиотеках трудится 163 сотрудника. Совокупный фонд составляет – 776 тысяч документов, из них книг – более 753 тысяч экземпляров. Ежегодное пополнение фондов всех библиотек района стабилизирует областное финансирование. В 2020 году эта сумма составила более 2 млн рублей.

По итогам минувшего года пользователями 41 библиотеки стало 55 тысяч читателей. Они посетили библиотеки 365 тысяч раз. Книговыдача составила 951 тысячу экземпляров книжного фонда.

Автоматизация библиотечных процессов, создание электронных каталогов и использование коммуникативного формата, обмен данными служат расширению информационного пространства библиотек. В районной библиотеке им. Пушкина создана и отработана система действенного взаимодействия библиотек поселений – ведется единый электронный каталог. Сохранено и развивается единое информационно-библиотечное пространство района с Единым фондом, Единой системой каталогов и картотек, образующих Единую справочно-библиографическую систему.

Библиотеки Центральной библиотечной системы города Гатчины автоматизировано осуществляют организацию и учет выдачи фондов библиотек и учета доступа посетителей – по единому электронному билету.

Совокупный объем электронного каталога муниципальных библиотек на конец 2020 года составил 474 тысяч единиц записей, из них - 372 тысячи доступно в Интернете. Процент охвата населения 41 библиотеками составил – 23,22%.

Елена Бабий впечатлила депутатов цифрами и озадачила проблемами сельских библиотек. На конец 2020 года лишь в пяти библиотеках - районной библиотеке им. Пушкина, Белогорской сельской библиотеки и трех библиотеках г. Гатчины - созданы условия для свободного доступа людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

В век цифровизации в девяти сельских библиотеках по-прежнему нет телефонной связи. Не телефонизированы Минская, Новинская, Чащинская, Никольская, Кобринская, Лукашевская, Пудомягская, Ивановская, Кобраловская библиотеки. Семь библиотек имеют площадь 30-40 кв. метров. Это - Новинская, Чащинская, Орлинская, Большеколпанская, Дивенская, Меньковская библиотеки. Небольшие площади - это небольшое количество посадочных мест, что не позволяет организовать читальный зал и проводить встречи. И это не все проблемы.

- Хочу обратить внимание на помещения библиотек и сохранность. Здание Прибытковской сельской библиотеки является памятником регионального значения. В деревянных зданиях располагается восемь библиотек: Вырицкая детская библиотека, Вырицкая поселковая библиотека им. И.Ефремова, Минская, Новинская, Чащинская, Орлинская, Дивенская и Прибытковская сельские библиотеки. В четырех библиотеках - Прибытковской, Орлинской, Новинской, Чащинской - печное отопление. Шесть библиотек работают в арендованных помещениях. В связи с этим возникают сложности с проведением ремонта, режимом работы и их техниче-ским обеспечением, - отметила Елена Бабий.

Недостаточное техническое и программное обеспечение деятельности библиотек – еще одна проблема, о которой говорила Елена Леонидовна. Библиотекам нужны современные компьютеры и оргтехника.

И все же, по ее мнению, несмотря на повсеместное внедрение современных информационных технологий, гаджеты не заменили книг и живого человеческого общения. Но, к сожалению, средства, выделяемые библиотекам поселений на комплектование и подписку периодических изданий, на реализацию проектов, проведение массовых мероприятий, – очень незначительны.

- В библиотеки народ стал ходить. А на селе библиотеки - это второй духовный приход. И обращать на них внимание нужно. Посмотрите свои библиотеки, и, если можете - помогите, - призвала Елена Бабий, обращаясь к депутатам.

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями отрасли образования, доложила заместитель председателя комитета образования Гатчинского района Татьяна Быкова. Как отметила Татьяна Игоревна, перечень услуг заметно вырос, а тарифы выросли не на все платные услуги. Стоимость социальной путевки в детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в пос. Тайцы на 21 день предлагается в размере 32.500 рублей. Пребывание ребенка в дневном школьном лагере 21 день: с 9.00 до 18.00 – 2100 рублей, сокращенный день 9.00 до 14.30 – 1700 рублей.

Депутаты подробно обсудили как формируется тариф, что входит в калькуляцию. Также в ходе заседания было предложено внести ряд юридических поправок. С высказанными замечаниями депутаты решили вынести тарифы для утверждения на сессию.

Председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова выступила с информацией об исполнении бюджета Гатчинского района за 2020 год и внесении изменений и дополнений в бюджет района на 2021 год. Основные изменения предлагаются за счет поступлений из областного и федерального бюджета. Средства планируется направить на решение социальных вопросов – в том числе ремонт крыши спортивного центра «Волна» в Гатчине, приобретение здания для Веревского ДК, проектные работы по озеленению территории Дома-музея Исаака Шварца в пос. Сиверский, завершение благоустройства бульвара Науки в Гатчине. Вопрос будет вынесен на очередную сессию Совета депутатов Гатчинского района.



