Гатчинская ДЮСШ № 3 – победитель турнира по волейболу

В соревнованиях приняли
участие 10 команд образовательных учреждений. Турнир проходил по двум
категориям: 2002-2006 г.р. и 2007 и младше.
В категории 2002-2006
г.р. первое место заняла команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (лучший игрок – Румина
Шихметова), на втором месте – команда спортивной школы Олимпийского резерва
«НИКА» (лучший игрок – Полина Афанасьева). Бронзу присудили команде Гатчинского
педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского (лучший игрок – Никита Спирков).
В категории 2007 г.р. и
младше лучше также стала команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (лучший игрок – Руслан
Хмелинин), на втором месте – команда СШОР «НИКА» (лучший игрок – Роман
Старевич), на третьем месте – команда Гатчинской школы № 2 (лучший игрок – Анна
Ступак).