Гатчинская ДЮСШ № 3 – победитель турнира по волейболу

В соревнованиях приняли участие 10 команд образовательных учреждений. Турнир проходил по двум категориям: 2002-2006 г.р. и 2007 и младше.

В категории 2002-2006 г.р. первое место заняла команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (лучший игрок – Румина Шихметова), на втором месте – команда спортивной школы Олимпийского резерва «НИКА» (лучший игрок – Полина Афанасьева). Бронзу присудили команде Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского (лучший игрок – Никита Спирков).

В категории 2007 г.р. и младше лучше также стала команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (лучший игрок – Руслан Хмелинин), на втором месте – команда СШОР «НИКА» (лучший игрок – Роман Старевич), на третьем месте – команда Гатчинской школы № 2 (лучший игрок – Анна Ступак).