Гатчинская ДЮСШ № 3 – победитель турнира по волейболу

Гатчинская ДЮСШ № 3 – победитель турнира по волейболу

Состоялся V Весенний турнир по волейболу среди смешанных команд учащейся молодежи, посвященный Дню Победы.

Рубрики : Спорт     28 May 2021

В соревнованиях приняли участие 10 команд образовательных учреждений. Турнир проходил по двум категориям: 2002-2006 г.р. и 2007 и младше.

В категории 2002-2006 г.р. первое место заняла команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (лучший игрок – Румина Шихметова), на втором месте – команда спортивной школы Олимпийского резерва «НИКА» (лучший игрок – Полина Афанасьева). Бронзу присудили команде Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского (лучший игрок – Никита Спирков).

В категории 2007 г.р. и младше лучше также стала команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (лучший игрок – Руслан Хмелинин), на втором месте – команда СШОР «НИКА» (лучший игрок – Роман Старевич), на третьем месте – команда Гатчинской школы № 2 (лучший игрок – Анна Ступак).

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+