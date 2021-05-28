Награды «Волонтёрам Победы»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова вручили Благодарственные письма губернатора Ленинградской области самым активным участникам всероссийского общественного движения в регионе, в числе которых руководитель штаба «Волонтеры Победы» в Гатчинском районе, Посол Победы в Москве Екатерина Смирнова.

Благодарностями от центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» награждены шесть гатчинских активистов: Дарья Рыхлова, Андрей Иванов, Дарья Овсяник. Даниил Пугач, Виктория Богданова и Геннадий Хейстонен.

«Я очень благодарен за ту искреннюю помощь и поддержку, которую вы оказали и продолжаете оказывать ветеранам войны, особенно важна эта поддержка в период пандемии. Вместе с вами мы благоустраивали памятные места и воинские захоронения, проводили концерты для героев, встречались с ветеранами и проводили уроки мужества для молодежи. Спасибо вам за искренность и бескорыстие» — сказал Александр Дрозденко, обращаясь к добровольцам.

Работу областных добровольцев отметили и на федеральном уровне. От имени Ленинградского регионального отделения «Волонтеров Победы» его руководитель, Дарья Гаврилова, получила благодарственное письмо и памятную медаль от руководителя администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно за участие в подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Успех команды волонтеров Победы 47-го региона — это заслуга и труд каждого добровольца, который помогает в своем городе, поселке, селе. Очень здорово, что органы региональной власти поддерживают инициативы, которые есть у добровольцев. Такая совместная работа, дружба и сотрудничество позволят помочь большему количеству ветеранов Великой отечественной войны и сохранить нашу историческую память», — отметила на встрече председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области