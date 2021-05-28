Награды «Волонтёрам Победы»

Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель центрального штаба
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова
вручили Благодарственные письма губернатора Ленинградской области самым
активным участникам всероссийского общественного движения в регионе, в числе
которых руководитель штаба «Волонтеры Победы» в Гатчинском районе, Посол Победы
в Москве Екатерина Смирнова.
Благодарностями
от центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
награждены шесть гатчинских активистов: Дарья Рыхлова, Андрей Иванов, Дарья
Овсяник. Даниил Пугач, Виктория Богданова и Геннадий Хейстонен.
«Я
очень благодарен за ту искреннюю помощь и поддержку, которую вы оказали и
продолжаете оказывать ветеранам войны, особенно важна эта поддержка в период
пандемии. Вместе с вами мы благоустраивали памятные места и воинские захоронения,
проводили концерты для героев, встречались с ветеранами и проводили уроки
мужества для молодежи. Спасибо вам за искренность и бескорыстие» — сказал
Александр Дрозденко, обращаясь к добровольцам.
Работу
областных добровольцев отметили и на федеральном уровне. От имени
Ленинградского регионального отделения «Волонтеров Победы» его руководитель,
Дарья Гаврилова, получила благодарственное письмо и памятную медаль от
руководителя администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно за
участие в подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
«Успех
команды волонтеров Победы 47-го региона — это заслуга и труд каждого
добровольца, который помогает в своем городе, поселке, селе. Очень здорово, что
органы региональной власти поддерживают инициативы, которые есть у
добровольцев. Такая совместная работа, дружба и сотрудничество позволят помочь
большему количеству ветеранов Великой отечественной войны и сохранить нашу историческую
память», — отметила на встрече председатель центрального штаба Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области