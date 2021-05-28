Русский, математика и обществознание — самые популярные предметы ЕГЭ

Самые востребованные предметы ЕГЭ в Ленинградской области — это русский язык, математика профильного уровня, обществознание, физика и биология. Единый государственный экзамен в регионе пройдет с 31 мая по 2 июля. Для сдающих ЕГЭ, не имевших возможности по уважительной причине участвовать в основной срок, установлены дополнительные даты — с 12 по 17 июля.

В регионе подготовлено 43 пункта проведения ЕГЭ. Все они оборудованы системой онлайн видеонаблюдения, металлодетекторами и блокираторами сигналов мобильной связи. Печать и сканирование экзаменационных материалов проводится в каждой аудитории, а передача материалов на проверку осуществляется по защищенным каналам связи. Все пункты проведения ЕГЭ были проверены и приняты 11 мая.

«К проведению государственной итоговой аттестации для девятых и одиннадцатых классов будут привлекаться 6 400 сотрудников пунктов проведения экзаменов и 795 экспертов предметных комиссий. Все они прошли обучение на федеральном и региональном уровнях», — подчеркнул председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Для выпускников 11 классов, не планирующих поступление в вузы, итоговая аттестация проводится в форме единого государственного экзамена по русскому языку и математике. Ученики с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды сдадут только русский язык.

Также к прохождению итоговой аттестации приступили 14 547 девятиклассников. Для выпускников 9 классов государственная итоговая аттестация проводится в форме основного государственного экзамена по русскому языку и математике, при этом участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды сдают один из этих предметов по выбору.

Государственный выпускной экзамен для учеников 9 и 11 классов проходит с 24 по 28 мая.

Напомним, Ленинградская область в 2020 году заняла первое место в Российской Федерации в рейтинге Рособрнадзора по качеству и объективности проведения ЕГЭ и других оценочных процедур.