Русский, математика и обществознание — самые популярные предметы ЕГЭ

Самые востребованные
предметы ЕГЭ в Ленинградской области — это русский язык, математика профильного
уровня, обществознание, физика и биология. Единый государственный экзамен в
регионе пройдет с 31 мая по 2 июля. Для сдающих ЕГЭ, не имевших возможности по
уважительной причине участвовать в основной срок, установлены дополнительные
даты — с 12 по 17 июля.
В регионе подготовлено 43
пункта проведения ЕГЭ. Все они оборудованы системой онлайн видеонаблюдения,
металлодетекторами и блокираторами сигналов мобильной связи. Печать и
сканирование экзаменационных материалов проводится в каждой аудитории, а
передача материалов на проверку осуществляется по защищенным каналам связи. Все
пункты проведения ЕГЭ были проверены и приняты 11 мая.
«К проведению
государственной итоговой аттестации для девятых и одиннадцатых классов будут
привлекаться 6 400 сотрудников пунктов проведения экзаменов и 795 экспертов
предметных комиссий. Все они прошли обучение на федеральном и региональном
уровнях», — подчеркнул председатель комитета общего и профессионального
образования Сергей Тарасов.
Для выпускников 11
классов, не планирующих поступление в вузы, итоговая аттестация проводится в
форме единого государственного экзамена по русскому языку и математике. Ученики
с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды сдадут только русский язык.
Также к прохождению
итоговой аттестации приступили 14 547 девятиклассников. Для выпускников 9 классов
государственная итоговая аттестация проводится в форме основного
государственного экзамена по русскому языку и математике, при этом участники с
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды сдают один из этих предметов по
выбору.
Государственный выпускной
экзамен для учеников 9 и 11 классов проходит с 24 по 28 мая.
Напомним, Ленинградская
область в 2020 году заняла первое место в Российской Федерации в рейтинге
Рособрнадзора по качеству и объективности проведения ЕГЭ и других оценочных
процедур.