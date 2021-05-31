Лагеря региона активно подключаются к программе кэшбэка

Программа компенсации путевок в детские лагеря стартовала 25 мая. Она была инициирована президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Программа способствует достижению целей одного из важнейших направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — росту доступности путешествий внутри страны.

Размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Список лагерей, участвующих в программе, размещен на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе — «Детские лагеря». Список участников программы постоянно пополняется. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.

В рамках программы «Детского кэшбэка» предусмотрен также возврат средств на путевки, приобретенные до 25 мая этого года. Реализовать эту возможность получится с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кэшбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Для всех, у кого есть вопросы по компенсации стоимости путевок в детские лагеря России, работает горячая линия. По телефону +7 800 200 34 11 консультанты ответят на все вопросы по программе «Детского кэшбэка».