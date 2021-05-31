Лагеря региона активно подключаются к программе кэшбэка

Программа компенсации
путевок в детские лагеря стартовала 25 мая. Она была инициирована президентом
России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Программа
способствует достижению целей одного из важнейших направлений национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — росту доступности путешествий
внутри страны.
Размер возмещения может
составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Список
лагерей, участвующих в программе, размещен на портале мирпутешествий.рф в
отдельном разделе — «Детские лагеря». Список участников программы постоянно
пополняется. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего
лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.
В рамках программы
«Детского кэшбэка» предусмотрен также возврат средств на путевки, приобретенные
до 25 мая этого года. Реализовать эту возможность получится с помощью портала
«Госуслуги» с 15 июня.
«Мы проработали
алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского
туристического кэшбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам
стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», —
уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Для всех, у кого есть
вопросы по компенсации стоимости путевок в детские лагеря России, работает
горячая линия. По телефону +7 800 200 34 11 консультанты ответят на все вопросы
по программе «Детского кэшбэка».