Область приглашает за грантами семейные фермы

На конкурс приглашаются
действующие фермерские хозяйства, занимающиеся как животноводством, так и
растениеводством. Максимальная сумма гранта — 30 млн рублей. Средства могут
быть потрачены на строительство производственных зданий, приобретение животных,
посадочного материала, техники и оборудования.
Прием документов
проходит с 31 мая по 2 июля 2021 года. Затем состоится заседание
многопрофильной конкурсной комиссии, где претенденты на грант будут защищать
свои бизнес-планы.
Подробнее с условиями
участия можно ознакомиться на сайте комитета.
В 2020 году на конкурс
грантов семейным фермам было подано 14 заявок, отобрано 5 победителей, общая
сумма грантов составила 30 млн руб.
Также напомним, что в
настоящий момент в комитете по АПК идет прием заявок на грант новичкам агробизнеса «Ленинградский фермер».
Документы принимаются до 21 июня. Сумма гранта — до 5 млн рублей.