Область приглашает за грантами семейные фермы

На конкурс приглашаются действующие фермерские хозяйства, занимающиеся как животноводством, так и растениеводством. Максимальная сумма гранта — 30 млн рублей. Средства могут быть потрачены на строительство производственных зданий, приобретение животных, посадочного материала, техники и оборудования.

Прием документов проходит с 31 мая по 2 июля 2021 года. Затем состоится заседание многопрофильной конкурсной комиссии, где претенденты на грант будут защищать свои бизнес-планы.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте комитета.

В 2020 году на конкурс грантов семейным фермам было подано 14 заявок, отобрано 5 победителей, общая сумма грантов составила 30 млн руб.

Также напомним, что в настоящий момент в комитете по АПК идет прием заявок на грант новичкам агробизнеса «Ленинградский фермер». Документы принимаются до 21 июня. Сумма гранта — до 5 млн рублей.