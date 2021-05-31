В
изначальном виде комплекс ГТО содержал военно-прикладные упражнения, служил
делу защиты страны. Уроженец Луги, Герой Советского Союза Николай Копылов
говорил: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!»
Сегодня
наиболее популярные дисциплины для граждан, желающих получить знак ГТО, —
это бег, отжимание, подтягивание, наклон вперед стоя на скамье и стрельба из электронной
винтовки. Для каждой возрастной группы предлагается от 6 до 12 испытаний.
Что
касается нормативов, то, к примеру, для людей 45-50 лет они таковы. Чтобы сдать
на золотой знак, мужчины должны пробежать 60 м за 11,1 секунды, поднимать
туловище из положения лежа 31 раз за минуту, выбивать 30 очков в электронном
тире, подтягиваться 8 раз, отжиматься 27 раз, делать наклон вперед с
результатом +8 см. Женщины того же возраста должны преодолеть 60 м за 11,6
секунды, «сделать пресс» 21 раз, отжаться 9 раз, настрелять 25 очков, выполнить
наклон с результатом +10 см.
Ленинградская
область отмечает 90-летие комплекса «Готов к труду и обороне» яркими
спортивными мероприятиями.
22
мая в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» прошел фестиваль
«Вперед к ГТО» среди госслужащих. На базе УТЦ «Кавголово» в Токсово собрались
15 команд — представители исполнительной власти и избирательной комиссии.
Служащие соревновались в обязательных дисциплинах, проверяли меткость в
электронной стрельбе и игре в дартс, мерились силой и ловкостью в эстафете с
препятствиями.
Первое
место заняла команда администрации губернатора и правительства Ленобласти.
Серебро взял избирком, бронзу — управление ветеринарии.
—
Главные задачи участников — приобщиться к спорту, стать энергичнее и
настроиться на жизнерадостный лад, — пояснил глава комитета по физкультуре и
спорту Дмитрий Иванов. — Знак ГТО — это элемент престижа, показатель того,
что человек регулярно тренируется и заботится о своем здоровье.
Замначальника
управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
губернатора и правительства Ленобласти Алексей Феоктистов оценил результаты
фестиваля на отлично. «Спорт становится популярнее, это видно по показателям —
они лучше, чем в прошлом году», — подчеркнул он.
Месяцем
ранее в Токсово прошел областной летний фестиваль ГТО среди студентов
профессиональных образовательных организаций. Приехали 25 команд — 150 юношей и
девушек из колледжей, лицеев и техникумов.
В
командном зачете первое и второе места завоевали команды Гатчинского
педагогического колледжа им. Ушинского, третье место — у команды Волховского
колледжа транспортного строительства. В абсолютном первенстве лучшей среди
девушек стала Алина Фролова из Гатчинского педколледжа, среди парней — Даниил Никитин
из Бокситогорского филиала ЛГУ.
Всех
призеров состязаний наградили кубками, дипломами и медалями. Участники получили
сувениры с символикой ГТО.