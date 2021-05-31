В изначальном виде комплекс ГТО содержал военно-прикладные упражнения, служил делу защиты страны. Уроженец Луги, Герой Советского Союза Николай Копылов говорил: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!»

Сегодня наиболее популярные дисциплины для граждан, желающих получить знак ГТО, — это бег, отжимание, подтягивание, наклон вперед стоя на скамье и стрельба из электронной винтовки. Для каждой возрастной группы предлагается от 6 до 12 испытаний.

Что касается нормативов, то, к примеру, для людей 45-50 лет они таковы. Чтобы сдать на золотой знак, мужчины должны пробежать 60 м за 11,1 секунды, поднимать туловище из положения лежа 31 раз за минуту, выбивать 30 очков в электронном тире, подтягиваться 8 раз, отжиматься 27 раз, делать наклон вперед с результатом +8 см. Женщины того же возраста должны преодолеть 60 м за 11,6 секунды, «сделать пресс» 21 раз, отжаться 9 раз, настрелять 25 очков, выполнить наклон с результатом +10 см.

Ленинградская область отмечает 90-летие комплекса «Готов к труду и обороне» яркими спортивными мероприятиями.

22 мая в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» прошел фестиваль «Вперед к ГТО» среди госслужащих. На базе УТЦ «Кавголово» в Токсово собрались 15 команд — представители исполнительной власти и избирательной комиссии. Служащие соревновались в обязательных дисциплинах, проверяли меткость в электронной стрельбе и игре в дартс, мерились силой и ловкостью в эстафете с препятствиями.

Первое место заняла команда администрации губернатора и правительства Ленобласти. Серебро взял избирком, бронзу — управление ветеринарии.

— Главные задачи участников — приобщиться к спорту, стать энергичнее и настроиться на жизнерадостный лад, — пояснил глава комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Иванов. — Знак ГТО — это элемент престижа, показатель того, что человек регулярно тренируется и заботится о своем здоровье.

Замначальника управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Ленобласти Алексей Феоктистов оценил результаты фестиваля на отлично. «Спорт становится по­пулярнее, это видно по показателям — они лучше, чем в прошлом году», — подчеркнул он.

Месяцем ранее в Токсово прошел областной летний фестиваль ГТО среди студентов профессиональных образовательных организаций. Приехали 25 команд — 150 юношей и девушек из колледжей, лицеев и техникумов.

В командном зачете первое и второе места завоевали команды Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского, третье место — у команды Волховского колледжа транспортного строительства. В абсолютном первенстве лучшей среди девушек стала Алина Фролова из Гатчинского педколледжа, среди парней — Даниил Никитин из Бокситогорского филиала ЛГУ.

Всех призеров состязаний наградили кубками, дипломами и медалями. Участники получили сувениры с символикой ГТО.



