Гарантия сверхдохода — признак мошенничества

Предлагают вложить деньги в суперуспешный стартап или инновационный проект, обещая при этом баснословную прибыль? Скорее всего, это пирамида!

Рубрики : Общество     01 Jun 2021

Увы, финансовые пирамиды не исчезли в 90-х годах, они лишь стали агрессивнее, быстрее и технологичней. Запомните: закон запрещает публично обещать сверхвысокий доход при инвестициях, поэтому «золотые горы» в рекламе — повод насторожиться и не отдавать свои деньги мошенникам.

#Fingram_Lenobl

 

 

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