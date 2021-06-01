Гарантия сверхдохода — признак мошенничества

Предлагают вложить деньги в суперуспешный стартап или инновационный проект, обещая при этом баснословную прибыль? Скорее всего, это пирамида!
Увы, финансовые пирамиды не исчезли в 90-х годах,
они лишь стали агрессивнее, быстрее и технологичней. Запомните: закон запрещает
публично обещать сверхвысокий доход при инвестициях, поэтому «золотые горы» в
рекламе — повод насторожиться и не отдавать свои деньги мошенникам.
#Fingram_Lenobl
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