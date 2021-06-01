Гарантия сверхдохода — признак мошенничества

Увы, финансовые пирамиды не исчезли в 90-х годах, они лишь стали агрессивнее, быстрее и технологичней. Запомните: закон запрещает публично обещать сверхвысокий доход при инвестициях, поэтому «золотые горы» в рекламе — повод насторожиться и не отдавать свои деньги мошенникам.

#Fingram_Lenobl