Гатчинское Морское собрание поздравляет!

Этот российский праздник ежегодно отмечается в честь создания в 1933 году Северной военной флотилии, с 11 мая 1937 года преобразованной в Северный флот.

В Гатчине у памятника подводной лодке Степана Карловича Джевецкого Гатчинское Морское собрание провело торжественный митинг, посвященный годовщине образования Северного флота России.

Председатель Гатчинского Морского собрания Олег Викторович Лякин сердечно поздравил с праздником всех жителей Гатчины, кто служил на Северном флоте, работал на судах в зоне ответственности Краснознаменного Северного флота, трудился на судостроительных и судоремонтных заводах и портах этого региона!

В митинге приняли участие морские офицеры, ветераны флота и члены их семей, а также морские кадеты Гатчинской школы №11.

Как пояснил заместитель председателя Морского собрания, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Иванович Назаров, так сложилось, что в рядах Морского собрания Гатчины большинство – североморцы, и их число продолжает расти. В праздничный день в члены собрания вступил капитан первого ранга Вячеслав Михайлович Ушаков. По традиции состоялось награждение активных членов собрания общественными наградами.

Татьяна Можаева