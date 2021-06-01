Гатчинское Морское собрание поздравляет!

Этот российский
праздник ежегодно отмечается в честь создания в 1933 году Северной военной
флотилии, с 11 мая 1937 года преобразованной в Северный флот.
В Гатчине у
памятника подводной лодке Степана Карловича Джевецкого Гатчинское Морское
собрание провело торжественный митинг, посвященный годовщине образования
Северного флота России.
Председатель
Гатчинского Морского собрания Олег Викторович Лякин сердечно поздравил с
праздником всех жителей Гатчины, кто служил на Северном флоте, работал на судах
в зоне ответственности Краснознаменного Северного флота, трудился на
судостроительных и судоремонтных заводах и портах этого региона!
В митинге приняли
участие морские офицеры, ветераны флота и члены их семей, а также морские
кадеты Гатчинской школы №11.
Как пояснил
заместитель председателя Морского собрания, Почетный гражданин города Гатчины
Юрий Иванович Назаров, так сложилось, что в рядах Морского собрания Гатчины
большинство – североморцы, и их число продолжает расти. В праздничный день в
члены собрания вступил капитан первого ранга Вячеслав Михайлович Ушаков. По
традиции состоялось награждение активных членов собрания общественными
наградами.
Татьяна Можаева