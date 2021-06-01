Новый стадион – для новых побед

Помимо
футбольного поля на стадионе обустроены беговые дорожки, ограждение, защитные
сетки, установлены трибуны. Рядом построили площадку для уличных тренажеров и
сдачи норм ГТО. Стоимость объекта - 9,5 млн рублей
На
церемонии открытия воспитанников школы приветствовали директор учебного
учреждения Валентина Юнина и директор спортивной школы Олимпийского резерва «Ника»
Андрей Комов.
-
Открытие современного спортивного стадиона – это давняя мечта наших учеников.
Желаю, чтобы он всегда был наполнен играми и спортом и никогда не пустовал, -
сказала Валентина Юнина.
Андрей
Комов присоединился к поздравлениям и передал воспитанникам «Школы жизни»
подарки – мячи и футболки.
Вместе
с ними символическую красную ленточку перерезали ребята, которых по итогам
учебного года признали самыми спортивными.
После
небольшой концертной программы спортивный праздник завершился товарищеским
матчем по футболу, в котором приняли участие команда «Ника» из спортшколы и
команда «Школа жизни».
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