Новый стадион – для новых побед

Помимо футбольного поля на стадионе обустроены беговые дорожки, ограждение, защитные сетки, установлены трибуны. Рядом построили площадку для уличных тренажеров и сдачи норм ГТО. Стоимость объекта - 9,5 млн рублей

На церемонии открытия воспитанников школы приветствовали директор учебного учреждения Валентина Юнина и директор спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Андрей Комов.

- Открытие современного спортивного стадиона – это давняя мечта наших учеников. Желаю, чтобы он всегда был наполнен играми и спортом и никогда не пустовал, - сказала Валентина Юнина.

Андрей Комов присоединился к поздравлениям и передал воспитанникам «Школы жизни» подарки – мячи и футболки.

Вместе с ними символическую красную ленточку перерезали ребята, которых по итогам учебного года признали самыми спортивными.

После небольшой концертной программы спортивный праздник завершился товарищеским матчем по футболу, в котором приняли участие команда «Ника» из спортшколы и команда «Школа жизни».





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