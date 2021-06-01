Область создаёт центр респираторной поддержки детей

Об этом во время сегодняшнего праздника в хосписе, посвященного Международному дню защиты детей сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В центре получат помощь дети от рождения до 18 лет, а также их родители. Как правило, необходимость в подобной поддержке возникает при врождённых пороках, или после травм. Сотрудники центра помогут семьям после того, как их выписывают из реанимации, научиться полноценно жить с портативными аппаратами искусственной вентиляции лёгких. По словам медиков, с ними можно передвигаться, гулять, и даже плавать.

Как уточнил губернатор, уже «просчитан» проект создания такого центра и определены технологии, которые будут использоваться в нем.