Область создаёт центр респираторной поддержки детей

Об этом во время сегодняшнего праздника в
хосписе, посвященного Международному дню защиты детей сообщил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
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На базе детского хосписа в Токсово начнет работать первое в России подобное отделение.
Об этом во время сегодняшнего праздника в
хосписе, посвященного Международному дню защиты детей сообщил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
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