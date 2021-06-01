Почему стало меньше семей с детьми и больше отцов-одиночек?

Генассамблея ООН учредила Всемирный день родителей девять лет назад с целью напомнить о роли семьи и родителей в воспитании детей. Полная информация о размерах и составе домашних хозяйств, в которые входят семьи с детьми, содержится в данных переписей населения.

Так, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в России насчитывалось 41,0 млн домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Перепись 2010 года показала уже 40,5 млн — на 428 тыс. меньше. Заметно снизилось число домохозяйств, имеющих детей моложе 18 лет, — с 21,2 до 17,9 млн. При этом средний размер домохозяйств изменился не значительно: общий — с 3,2 человека в 2002 году до 3,1 человека — в 2010 году, средний размер домохозяйств с детьми не изменился и составил 3,8 человек. Средний размер домохозяйства респондентов микропереписи населения и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области составлял 2,9 человека.

Сокращение числа домохозяйств с детьми можно объяснить как уменьшением численности населения, так более ранним выходом в самостоятельную жизнь молодежи, полагает Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Конец 1990-х — начало 2000-х годов — довольно трудный период в истории России: падение экономики, низкий уровень жизни…В то же время, молодое население было довольно многочисленным, что и дало большее число семей и домохозяйств. Немаловажным фактором выступает и то, что в более трудные времена семья легче преодолевает невзгоды. К 2010 году брачного возраста достигла малочисленная молодежь, родившаяся в начале 90-х. Небольшие отклонения данных двух переписей говорят о том, что интенсивность вступления в брак или создания домохозяйств осталась более-менее прежней, только молодых пар стало меньше», — поясняет эксперт.

Большинство домохозяйств с детьми в России — с одним ребенком. С 2002 года их доля немного выросла (с 65,24% в 2002 году до 65,5% — в 2010-м). При этом снизилась доля домохозяйств с двумя детьми (с 28,17 до 27,53%), но увеличилась доля с тремя и более (с 6,59 до 6,99%). В количественном выражении число домохозяйств из супружеской пары с тремя и более детьми сократилось значительно меньше, чем с двумя и одним ребенком — с 708 до 624 тыс. Это дает надежду, что семьи будут чаще задумываться и осуществлять планы создания многодетной семьи.

Среди домохозяйств Санкт-Петербурга, состоящих из двух и более человек, 34% домохозяйств имеют детей моложе 18 лет. Из них 72% – домохозяйства с одним ребенком, 24% – с двумя детьми и 4% – с тремя и более детьми. В Ленинградской области 39% домохозяйств имеют детей моложе 18 лет, из них 67% – домохозяйства с одним ребенком, 26% – с двумя детьми и 6% – с тремя и более детьми.

«В 2007 году была запущена государственная программа “Материнский капитал”, которая предполагает выплаты родителям за второго и последующих детей, чем и воспользовались семьи, изначально планировавшие иметь двух или более детей. В то же время в России рос уровень жизни населения. Все это повысило долю многодетных», — объясняет тенденцию Елена Егорова.

Параллельно видна и другая тенденция — увеличилась доля больших домохозяйств с детьми, состоящих из нескольких поколений (из пяти человек и более): с одним ребенком — с 11,32 до 13,24%, с двумя детьми — с 26,89 до 28,80%.

Отдельной категорией выделяются домохозяйства, состоящие только из матери или отца с детьми. И здесь также наблюдаются интересные изменения. По данным переписи населения 2010 года, матери-одиночки составляли 11,72% от всех домохозяйств с детьми, тогда как в 2002-м — 12,78% (с одним ребенком — 13,77 и 14,90%, с двумя детьми — 8,21 и 9,12% с тремя и более — 6,36 и 7,48% соответственно). По всем группам идет снижение числа домохозяйств, состоящих из матери с детьми.

С мужчинами ситуация обратная: домохозяйств, состоящих из отцов с детьми, в 2002 году было 1,18%, а в 2010-м — уже 1,27%. Доля отцов-одиночек с одним ребенком выросла с 1,47 до 1,57%, с двумя — с 0,67 до 0,72%. И только доля с тремя и более сократилась: 0,57% в 2002 году и 0,52% в 2010-м. Конечно, жить в неполной семье для ребенка трудно и нежелательно, но можно говорить о том, что ответственность отцов растет, а общество стало чаще доверять детей папам.

«Что же можно ожидать от предстоящей в 2021 году переписи населения? Скорее всего, число домохозяйств в абсолютном выражении будет ниже уровня 2010 года по наиболее значимой причине — малочисленности поколения 90-х годов. У этого поколения складываются свои взгляды на жизнь, и зачастую на первых местах стоят учеба, карьера, покупка квартиры и автомобиля, поездки по миру. Создание семьи и рождение детей откладывается», — считает Елена Егорова.

Демографический кризис, напоминает эксперт, наблюдается не первый год и не только в России.

«Как ни странно, повышение благосостояния и уровня жизни тоже нередко приводит к малодетным семьям с одним или двумя детьми. И по большей части это семьи с молодыми 30-летними родителями, которые уже получили образование, определились профессионально, и имеют возможности для рождения последующих детей. Меры демографической политики призваны помочь им в этом», — подчеркивает Егорова.

По ее словам, данные предстоящей переписи о числе, размерах и структуре домохозяйств и семей станут важной информацией для принятия решений в социальной и экономической сфере, прогнозирования потребностей в поддержке родителей (в том числе будущих) и детей.





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