«В кадре и за кадром»: кинематографическая живопись Татьяны Стрежбецкой

На выставке представлены живописные и графические работы, эскизы, наброски, зарисовки наших современников, жизнь и работа которых связаны с кинематографом.

Татьяна Стрежбецкая — родом из города Никольска Пензенской области. Закончила живописный факультет Академии художеств им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге. Училась в монументальной мастерской профессора А. Мыльникова.

Как рассказала гостям вернисажа Татьяна Стрежбецкая, начало проекту «В кадре и за кадром» было положено в 2007 году, когда режиссёр Сергей Овчаров предложил ей создать живописные портреты рода Раневских для кинокартины «Сад» по пьесе Чехова «Вишневый сад». Оказавшись на киностудии «Ленфильм», где проходили съёмки этой кинокартины, художница сделала несколько набросков к портретам режиссера С.М. Овчарова и оператора И.М. Багаева.

Работа над проектом «В кадре и за кадром» продолжилась и в последующие годы. Татьяна Стрежбецкая запечатлевает в живописи и графике образы заслуженных артистов России, всемирно известных режиссеров, операторов, художников-постановщиков, художников по костюмам, композиторов, продюсеров — всех тех людей, которые находятся по обе стороны кинокамеры.

На выставке «В кадре и за кадром» в киноцентре «Победа» представлены 34 работы художницы. Среди них - портреты режиссёров А. Сокурова и Э. Кустурицы, актёров Сергея Шакурова, Федора Добронравова, Жерара Депардье, Алена Делона, Жана-Поля Бельмондо, композитора О. Каравайчука. На нескольких полотнах отображён съемочный процесс с участием режиссёров С. Снежкина и А. Германа-младшего. Представлены также зарисовки и эскизы к портретам режиссеров И. Масленникова, В. Бортко и В. Мельникова.

Работая над образами кинематографистов, Татьяна Стрежбецкая стремится раскрыть и передать глубину характеров, их преданность профессии. Художница пишет только с натуры, работая на съемочных площадках, в актерских гримерках и на кинофестивалях, делая огромное количество набросков, этюдов, зарисовок до работы непосредственно на холсте.

- Для меня это не просто портреты, - говорит Татьяна Стрежбецкая. - Это своего рода научная деятельность, анализ человека как личности и человека в работе. Очень сложно бывает с актёрами. И главная сложность в том, что мы, как правило, видим их на экране или на сцене в разных ролях, и очень редко, когда они становятся сами собой. У актёров очень сложно уловить какой-то истинный их взгляд, увидеть их истинную жизнь: чем они живут, чем дышат, что для них важно? Чтобы понять это, я подолгу беседую с ними, читаю многочисленные интервью, пересматриваю фильмы.

На вернисаже в «Победе» собрались давние поклонники и партнеры гатчинского кинофестиваля, любители искусства и кинематографа. Открывая первую фестивальную выставку, генеральный директор кинофорума Руслан Тихомиров рассказал, что именно в этот день, 17 мая, начинается приём заявок на XXVII кинофестиваль «Литература и кино». В этом году фестиваль получил статус международного: помимо России в нём примут участие Норвегия и Франция.

- Эта выставка — своего рода летопись всего фестиваля «Литература и кино», - отметила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко. - У нас есть возможность ещё раз встретиться с любимыми актёрами и режиссерами, отдавая дань памяти и тем, кого уже с нами нет. Гатчина стала столицей Ленинградской области, и наш кинофестиваль выходит на другой уровень, приобретая столичное значение. Многие режиссеры получили путёвку в жизнь именно здесь, на гатчинском кинофестивале. Мы надеемся, что масштаб фестиваля будет увеличиваться за счёт интереса к нему многих известных кинодеятелей, что повысит и общий его уровень, и его значение.

- Уже проделана достаточно большая работа по подготовке к фестивалю, - заверил председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин. - Уже прошла первая пресс-конференция, несколько творческих встреч. Впереди у нас — множество просмотров, дискуссий, обсуждений, творческих вечеров. Всё это будет проходить в течение года. По окончании гатчинского фестиваля нас ждёт «Эхо фестиваля» - ряд мероприятий, которые пройдут в городах Ленинградской области и Крыма.

На открытии первой фестивальной выставки присутствовала основатель кинофестиваля «Литература и кино», заслуженный работник культуры, почётный гражданин города Гатчины Генриетта Ягибекова.

- Просто сердце радуется, что мы сегодня собрались на этой выставке, - призналась Генриетта Карповна. - Это замечательно! Я очень благодарна нашей власти за правильную позицию в формировании руководящего органа кинофестиваля. Не буду пока никого хвалить — время покажет. Но первые шаги говорят о том, что сделан правильный выбор.

Выставка Татьяны Стрежбецкой «В кадре и за кадром» работает в часы работы киноконцертного комплекса «Победа» до середины июня. Вход свободный.