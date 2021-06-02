Милана Гедуева – призёр конкурса «Юный художник России»

Милана учится на
художественном отделении Гатчинской ДМШ им. Ипполитова-Иванова у преподавателя
Натальи Александровны Бобковой, по воскресеньям занимается в
Санкт-Петербургском художественном лицее им. Иогансона.
В декабре Милана прошла
первый тур открытого международного фестиваля-конкурса «Волшебство акварели», в
апреле состоялся второй тур. За четыре часа надо было выполнить живописную или
графическую композицию по впечатлению от литературного произведения –
стихотворения Николая Рубцова. В итоге пейзаж Миланы занял второе место. В
качестве приза – три месяца обучения в онлайн-школе «Арт-гамма» в Академии
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Второе место в своей
возрастной категории Милана Гедуева завоевала и на Открытом всероссийском
художественном конкурсе «Юный художник России» в номинации «Живопись».
Председатель жюри конкурса – президент Российской академии художеств народный
художник СССР Зураб Церетели. В состав жюри входят академики, профессора,
директора художественных институтов и лицеев.
Конкурс «Юный художник
России» включен в перечень олимпиад на 2020-2021 год обучения. Благодаря его
статусу лауреаты и дипломанты конкурса в будущем получат преференции при
поступлении в профильные вузы.