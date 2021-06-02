Милана Гедуева – призёр конкурса «Юный художник России»

Милана Гедуева – призёр конкурса «Юный художник России»

Стали известны итоги художественных конкурсов, в числе серебряных призеров которых – юная гатчинская художница Милана Гедуева. 11-летняя Милана заняла второе место сразу на двух конкурсах – российского и международного масштаба.

Рубрики : Культура     02 Jun 2021

Милана учится на художественном отделении Гатчинской ДМШ им. Ипполитова-Иванова у преподавателя Натальи Александровны Бобковой, по воскресеньям занимается в Санкт-Петербургском художественном лицее им. Иогансона.

В декабре Милана прошла первый тур открытого международного фестиваля-конкурса «Волшебство акварели», в апреле состоялся второй тур. За четыре часа надо было выполнить живописную или графическую композицию по впечатлению от литературного произведения – стихотворения Николая Рубцова. В итоге пейзаж Миланы занял второе место. В качестве приза – три месяца обучения в онлайн-школе «Арт-гамма» в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Второе место в своей возрастной категории Милана Гедуева завоевала и на Открытом всероссийском художественном конкурсе «Юный художник России» в номинации «Живопись». Председатель жюри конкурса – президент Российской академии художеств народный художник СССР Зураб Церетели. В состав жюри входят академики, профессора, директора художественных институтов и лицеев.

Конкурс «Юный художник России» включен в перечень олимпиад на 2020-2021 год обучения. Благодаря его статусу лауреаты и дипломанты конкурса в будущем получат преференции при поступлении в профильные вузы.


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