Область предлагает работу

С начала года новую работу нашли 7216 ленинградцев, 1236 из них – в мае.

523 человека с начала года приступили к оплачиваемым общественным работам. 108 из них трудятся на предприятиях, получивших субсидию из регионального бюджета.

«Ленинградская область всегда старалась быть в первой десятке среди регионов России по самому низкому уровню безработицы. Эта позиция не изменилась и сейчас, в период восстановления рынка труда после пандемии — на сегодняшний день мы на 5 месте по всей РФ и первые по Северо-Западу», – прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Юные ленинградцы также предпочитают не сидеть дома — в 2021 году 753 человека уже вышли на работу. До конца года планируется трудоустроить 7000 подростков.

Ведется активная работа по сохранению занятости. С начала года Биржа труда направила на обучение 1014 человек — безработных, мам в декрете и пенсионеров, мотивированных к получению новых знаний и трудоустройству. 702 человека уже успешно завершили обучение и обрели новые компетенции. Чаще всего клиенты Биржи труда выбирали для профобучения специальности «Бухгалтер», «Водитель погрузчика», «Делопроизводство и кадры», «Охранник», «Парикмахер», «Специалист по управлению персоналом».

Еще 276 человек приступили к опережающему обучению. Речь идет о работниках предприятий, находящихся под угрозой увольнения — работающих в режиме неполного рабочего времени или в организациях, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства. Уже завершили обучение и сохранили свои рабочие места 202 человека.

Около 400 жителей региона изъявили желание пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».