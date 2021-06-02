Область предлагает работу

С начала года новую
работу нашли 7216 ленинградцев, 1236 из них – в мае.
523 человека с начала
года приступили к оплачиваемым общественным работам. 108 из них трудятся на
предприятиях, получивших субсидию из регионального бюджета.
«Ленинградская область
всегда старалась быть в первой десятке среди регионов России по самому низкому
уровню безработицы. Эта позиция не изменилась и сейчас, в период восстановления
рынка труда после пандемии — на сегодняшний день мы на 5 месте по всей РФ и
первые по Северо-Западу», – прокомментировала председатель комитета по труду и
занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.
Юные ленинградцы также
предпочитают не сидеть дома — в 2021 году 753 человека уже вышли на работу. До
конца года планируется трудоустроить 7000 подростков.
Ведется активная работа
по сохранению занятости. С начала года Биржа труда направила на обучение 1014
человек — безработных, мам в декрете и пенсионеров, мотивированных к получению
новых знаний и трудоустройству. 702 человека уже успешно завершили обучение и
обрели новые компетенции. Чаще всего клиенты Биржи труда выбирали для
профобучения специальности «Бухгалтер», «Водитель погрузчика»,
«Делопроизводство и кадры», «Охранник», «Парикмахер», «Специалист по управлению
персоналом».
Еще 276 человек
приступили к опережающему обучению. Речь идет о работниках предприятий,
находящихся под угрозой увольнения — работающих в режиме неполного рабочего
времени или в организациях, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию
производства. Уже завершили обучение и сохранили свои рабочие места 202
человека.
Около 400 жителей региона
изъявили желание пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография».