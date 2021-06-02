Область удваивает борьбу с борщевиком

Планируется, что от борщевика будет освобождено порядка 4,2 тыс. га (+59%) территорий муниципальных образований. Число муниципалитетов в Ленинградской области, ведущих системную борьбу с борщевиком в 2021 году также увеличилось вдвое, их уже 97.

Увеличения площадей уничтожения борщевика удалось достичь за счет сокращения доли софинансирования для муниципальных образований: теперь их лепта не 30%, как раньше, а от 5 до 15%. Одновременно увеличено финансирование из областного бюджета до 65 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Программа борьбы с борщевиком Сосновского в Ленинградской области реализуется с 2011 года. Из регионального бюджета субсидируются работы по уничтожению сорняка на землях муниципальных образований, сельхозпредприятий.

Ежегодно от борщевика освобождается порядка 7 тыс. га: около 2 тыс. га на землях поселений, более 5 тыс. га – на землях сельскохозяйственного назначения.