Область удваивает борьбу с борщевиком

Планируется, что от
борщевика будет освобождено порядка 4,2 тыс. га (+59%) территорий муниципальных
образований. Число муниципалитетов в Ленинградской области, ведущих системную
борьбу с борщевиком в 2021 году также увеличилось вдвое, их уже 97.
Увеличения площадей
уничтожения борщевика удалось достичь за счет сокращения доли софинансирования
для муниципальных образований: теперь их лепта не 30%, как раньше, а от 5 до
15%. Одновременно увеличено финансирование из областного бюджета до 65 млн
рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.
Программа борьбы с
борщевиком Сосновского в Ленинградской области реализуется с 2011 года. Из регионального
бюджета субсидируются работы по уничтожению сорняка на землях муниципальных
образований, сельхозпредприятий.
Ежегодно от борщевика
освобождается порядка 7 тыс. га: около 2 тыс. га на землях поселений, более 5
тыс. га – на землях сельскохозяйственного назначения.