«Петербургские вечера» Леонида Тихомирова

Леонид Тихомиров —
человек очень разносторонний. Музыкант, актёр, географ по образованию, он в
течение многих лет собирает уникальные краеведческие материалы, исследуя самые
потаённые уголки города на Неве. На основе этих материалов уже создан
литературный цикл, посвящённый Санкт-Петербургу и его окрестностям.
Книгам Леонида Тихомирова
свойственны глубокая историческая основа, лёгкость изложения, подробность
описываемых маршрутов. По сути, каждую из них можно использовать в качестве
путеводителя по тем или иным местам Петербурга, каждое из которых открывается
для путешественника с новой стороны.
Трудные для всех нас дни
самоизоляции во время коронавирусной эпидемии позволили Леониду Яковлевичу
полностью погрузиться в создание новых книг. Только за минувший год он написал
четыре книги. Две из них успешно были изданы, и ещё две ждут публикации.
Книга «Петровский
Петербург» раскрывает разностороннюю личность Петра Великого и подробно
исследует историко-культурные «следы», которые оставил после себя основатель
города на Неве. Автор собрал всю возможную информацию о местах, связанных с
жизнью Петра и его проектами в городе и окрестностях. Таких мест осталось не
так уж и много, и тем интереснее, как считает автор, увидеть их и зафиксировать
в своей памяти и, по возможности, в фотографиях. И действительно, рассказ о
каждом из таких мест Леонид Тихомиров сопровождает старинными иллюстрациями или
собственными фотографиями.
Книга «Петровский Петербург»
начинается с события, без которого, как считает автор, не было бы ни
Санкт-Петербурга, ни, возможно, нынешней России. Речь идёт о взятии в 1702 году
русскими войсками крепости Нотебург (Орешек) в истоке Невы. Захватив в 1703
году крепость Ниеншанц, Пётр повелел построить на приглянувшемся ему острове
Заячий крепость. Так была заложена фортеция Санкт-Петербурга — опора будущего
города.
Из книги можно узнать о
том, что было на месте Петербурга до его основания, как возникли первые
строения, верфи, форты и крепости будущего города, как выстраивалась система
городских каналов, как закладывались ставшие знаменитыми на весь мир здания,
дворцы, учебные заведения и нынешние музеи. Ряд исторических событий, связанных
с историей и архитектурой Петербурга, автор выстраивает с 1703 по 1730-е годы,
продолжая повествование заложенными ещё Петром, но реализованными уже после его
смерти грандиозными проектами.
На творческой встрече с
гатчинскими читателями Леонид Тихомиров представил ещё одну свою книгу, которая
в его писательской истории стоит несколько особняком. Это книга «Петербургские
вечера».
Леонид Тихомиров —
профессиональный музыкант, и, как музыкант, абсолютно уверен в том, что именно
Санкт-Петербург является самым музыкальным городом России. Именно здесь творили
выдающиеся русские композиторы, именно в Петербурге впервые появились хоровая
капелла и консерватория. Именно в городе на Неве появился первый в России джаз,
и, конечно же, рок-музыка. Как считает Леонид Тихомиров, именно Петербург явил
миру великое разнообразие жанров, по праву завоевав звание музыкальной столицы
России.
«Петербургские вечера» -
автобиографическая книга, в которой Леонид Тихомиров, петербуржец до мозга
костей, рассказывает о песнях, сопровождавших его на протяжении всей жизни, об
их истории и авторах. В книге представлены более 60 песен разных времён,
которые так или иначе были связаны с Петербургом. Многие из этих песен хорошо
известны каждому русскому человеку, но вот «биография» каждой из них, как
правило, скрыта. А сколько в этой скрытой глубине таится удивительного и
интересного!
Истории всех этих песен
неразрывно связаны с жизнью страны и города Петербурга. А ещё они связаны с
жизнью самого автора, который переплёл свою собственную биографию с песнями и
историческими местами родного города.
Название этой книге автор
дал не случайное. Оказывается, знаменитая мелодия песни «Подмосковные вечера»
была сочинена композитором Соловьёвым-Седым под впечатлением ночной прогулки по
летнему Ленинграду. Стихи на эту мелодию написал, как известно, поэт Михаил
Матусовский. А песня с самого начала называлась... «Ленинградские вечера» и
была, соответственно глубоко ленинградской. Название песни изменили, потому что
она должна была войти в фильм о 1-й Спартакиаде народов СССР, которая проходила
в Москве в 1956 году. Так и появились на свет легендарные «Подмосковные
вечера», которые на самом деле «ленинградские», или, если повернуться к
современности, «петербургские».