«Петербургские вечера» Леонида Тихомирова

Леонид Тихомиров — человек очень разносторонний. Музыкант, актёр, географ по образованию, он в течение многих лет собирает уникальные краеведческие материалы, исследуя самые потаённые уголки города на Неве. На основе этих материалов уже создан литературный цикл, посвящённый Санкт-Петербургу и его окрестностям.

Книгам Леонида Тихомирова свойственны глубокая историческая основа, лёгкость изложения, подробность описываемых маршрутов. По сути, каждую из них можно использовать в качестве путеводителя по тем или иным местам Петербурга, каждое из которых открывается для путешественника с новой стороны.

Трудные для всех нас дни самоизоляции во время коронавирусной эпидемии позволили Леониду Яковлевичу полностью погрузиться в создание новых книг. Только за минувший год он написал четыре книги. Две из них успешно были изданы, и ещё две ждут публикации.

Книга «Петровский Петербург» раскрывает разностороннюю личность Петра Великого и подробно исследует историко-культурные «следы», которые оставил после себя основатель города на Неве. Автор собрал всю возможную информацию о местах, связанных с жизнью Петра и его проектами в городе и окрестностях. Таких мест осталось не так уж и много, и тем интереснее, как считает автор, увидеть их и зафиксировать в своей памяти и, по возможности, в фотографиях. И действительно, рассказ о каждом из таких мест Леонид Тихомиров сопровождает старинными иллюстрациями или собственными фотографиями.

Книга «Петровский Петербург» начинается с события, без которого, как считает автор, не было бы ни Санкт-Петербурга, ни, возможно, нынешней России. Речь идёт о взятии в 1702 году русскими войсками крепости Нотебург (Орешек) в истоке Невы. Захватив в 1703 году крепость Ниеншанц, Пётр повелел построить на приглянувшемся ему острове Заячий крепость. Так была заложена фортеция Санкт-Петербурга — опора будущего города.

Из книги можно узнать о том, что было на месте Петербурга до его основания, как возникли первые строения, верфи, форты и крепости будущего города, как выстраивалась система городских каналов, как закладывались ставшие знаменитыми на весь мир здания, дворцы, учебные заведения и нынешние музеи. Ряд исторических событий, связанных с историей и архитектурой Петербурга, автор выстраивает с 1703 по 1730-е годы, продолжая повествование заложенными ещё Петром, но реализованными уже после его смерти грандиозными проектами.

На творческой встрече с гатчинскими читателями Леонид Тихомиров представил ещё одну свою книгу, которая в его писательской истории стоит несколько особняком. Это книга «Петербургские вечера».

Леонид Тихомиров — профессиональный музыкант, и, как музыкант, абсолютно уверен в том, что именно Санкт-Петербург является самым музыкальным городом России. Именно здесь творили выдающиеся русские композиторы, именно в Петербурге впервые появились хоровая капелла и консерватория. Именно в городе на Неве появился первый в России джаз, и, конечно же, рок-музыка. Как считает Леонид Тихомиров, именно Петербург явил миру великое разнообразие жанров, по праву завоевав звание музыкальной столицы России.

«Петербургские вечера» - автобиографическая книга, в которой Леонид Тихомиров, петербуржец до мозга костей, рассказывает о песнях, сопровождавших его на протяжении всей жизни, об их истории и авторах. В книге представлены более 60 песен разных времён, которые так или иначе были связаны с Петербургом. Многие из этих песен хорошо известны каждому русскому человеку, но вот «биография» каждой из них, как правило, скрыта. А сколько в этой скрытой глубине таится удивительного и интересного!

Истории всех этих песен неразрывно связаны с жизнью страны и города Петербурга. А ещё они связаны с жизнью самого автора, который переплёл свою собственную биографию с песнями и историческими местами родного города.

Название этой книге автор дал не случайное. Оказывается, знаменитая мелодия песни «Подмосковные вечера» была сочинена композитором Соловьёвым-Седым под впечатлением ночной прогулки по летнему Ленинграду. Стихи на эту мелодию написал, как известно, поэт Михаил Матусовский. А песня с самого начала называлась... «Ленинградские вечера» и была, соответственно глубоко ленинградской. Название песни изменили, потому что она должна была войти в фильм о 1-й Спартакиаде народов СССР, которая проходила в Москве в 1956 году. Так и появились на свет легендарные «Подмосковные вечера», которые на самом деле «ленинградские», или, если повернуться к современности, «петербургские».



