218 АРЗ отремонтирует двигатели для «ЮТэйр-Инжиниринг»

Согласно документу, 218 АРЗ до конца 2021 года должен осуществить капитальный ремонт авиационных двигателей ТВ3-117 на общую сумму порядка 300 млн рублей.

«Подписание контракта — это результат многолетнего плодотворного сотрудничества АО «218 АРЗ» и АО «ЮТэйр-Инжиниринг», показатель готовности каждой из сторон поддерживать летную годность вертолетного парка на высоком уровне. Гатчинское предприятие гарантирует качество ремонта двигателей ТВ3-117 строго в установленные сроки», — сказал заместитель генерального директора – управляющий директор АО «218 АРЗ» Дмитрий Виноградов.

На выставке HeliRussia представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования и производства до эксплуатации. Гатчинское предприятие АО «218 АРЗ» — традиционный участник деловой программы выставки, которая служит площадкой для обсуждения проблем вертолетной отрасли.

HeliRussia-2021 для 218 АРЗ была успешной. «Помимо заключенного контракта достигнуты договоренности с заказчиками на капитальный ремонт двигателей ТВ3-117 в 2021 году на сумму порядка 200 млн рублей, - говорит директор по организации ремонтного обслуживания авиационной техники АО «218 АРЗ» Павел Листратов. – Также проведены успешные переговоры о ремонте навесного оборудования (агрегатов) с двигателей ТВ3-117 в 2021-2022 годах как с действующими, так и с потенциальными заказчиками».

По результатам деловых встреч заказчики дали высокую оценку послепродажному обслуживанию, а также качеству ремонта вертолетных двигателей и его агрегатов на гатчинском предприятии.



