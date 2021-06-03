218 АРЗ отремонтирует двигатели для «ЮТэйр-Инжиниринг»

Согласно документу, 218
АРЗ до конца 2021 года должен осуществить капитальный ремонт авиационных
двигателей ТВ3-117 на общую сумму порядка 300 млн рублей.
«Подписание контракта —
это результат многолетнего плодотворного сотрудничества АО «218 АРЗ» и АО
«ЮТэйр-Инжиниринг», показатель готовности каждой из сторон поддерживать летную
годность вертолетного парка на высоком уровне. Гатчинское предприятие
гарантирует качество ремонта двигателей ТВ3-117 строго в установленные сроки»,
— сказал заместитель генерального директора – управляющий директор АО «218 АРЗ»
Дмитрий Виноградов.
На выставке HeliRussia
представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной
индустрии — от проектирования и производства до эксплуатации. Гатчинское
предприятие АО «218 АРЗ» — традиционный участник деловой программы выставки,
которая служит площадкой для обсуждения проблем вертолетной отрасли.
HeliRussia-2021 для 218
АРЗ была успешной. «Помимо заключенного контракта достигнуты договоренности с
заказчиками на капитальный ремонт двигателей ТВ3-117 в 2021 году на сумму
порядка 200 млн рублей, - говорит директор по организации ремонтного
обслуживания авиационной техники АО «218 АРЗ» Павел Листратов. – Также
проведены успешные переговоры о ремонте навесного оборудования (агрегатов) с
двигателей ТВ3-117 в 2021-2022 годах как с действующими, так и с потенциальными
заказчиками».
По результатам деловых
встреч заказчики дали высокую оценку послепродажному обслуживанию, а также
качеству ремонта вертолетных двигателей и его агрегатов на гатчинском
предприятии.