Мы в ответе за тех, кого приручили

На улице они приобретают новый статус и становятся безнадзорными животными, бродят в поисках пропитания, человеческого тепла, сбиваются в стаи и нередко проявляют агрессию. Человеку становится страшно жить и гулять со своими детьми там, где можно встретить стаю безнадзорных собак, поскольку они начинают представлять реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

По результатам мониторинга, численность безнадзорных животных в Ленинградской области во II квартале 2021 года превышает 12 тысяч особей. По инициативе зоозащитников и при поддержке губернатора 47-го региона Александра Дрозденко, в сентябре 2017 года при комитете по ЖКХ Ленинградской области начал свою работу Общественный совет по ответственному и гуманному отношению к животным. Общественным советом ведётся огромная работа по продвижению программы ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск.

Ветеринарная служба Гатчинского района реализует программу льготной стерилизации домашних животных, направленную на предупреждение нежелательного потомства и увеличения количества безнадзорных животных. Данные акции проводятся в Гатчинской ветеринарной лечебнице и ветеринарных участках, информация о дате и условиях проведения акции заблаговременно размещается на официальном сайте http://vet47.ru/ и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/gatchina_vet).

Давайте разберёмся, кто же отвечает за бездомных животных, и куда обращаться, если…

Согласно статье 2 Ленинградского областного закона №38-оз от 10 июня 2014 года, органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области. Эти полномочия включают в себя организацию и проведение мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету, стерилизации, эвтаназии, утилизации трупов безнадзорных животных.

Администрацией Гатчинского района заключен договор с ООО «Ветеринарный госпиталь» на отлов животных, стерилизацию и выпуск обратно в среду обитания. В Гатчинском районе отлов безнадзорных собак проходит два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Жители города Гатчины и Гатчинского района оставляют свои заявки в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 8-81371-9-31-28, 8-81371-9-60-74 или непосредственно в администрациях поселений Гатчинского района. Отмечаются более срочные заявки, если животное нанесло травму человеку или другому животному.

Ветеринарная служба Гатчинского района работает в тесной взаимосвязи с представителями администрации по вопросам отлова безнадзорных животных. Ветеринарными специалистами проводится вакцинация безнадзорных собак против бешенства путём распространения оральной вакцины на полигонах твердых бытовых отходов и на территории гатчинских парков. При поедании данной вакцины у животных вырабатывается иммунитет, что способствует предотвращению распространения такого опасного неизлечимого заболевания как бешенство.

В случае, если животное покусало человека, собаку, кошку или других животных (кроме явно больных бешенством), они подлежат немедленной доставке владельцем или специальной бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и помещения в карантин под наблюдением специалистов в течение 10 дней. Данный порядок действий обусловлен пунктом 4.2. Ветеринарных правил «Бешенство».

С 1 января 2021 года полномочия комитета по ЖКХ в области обращения с животными без владельцев переданы Управлению ветеринарии Ленинградской области в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 31.08.2020 № 603.

Управлением ветеринарии уже были проведены совещания в формате видеоконференций с зоозащитниками, представителями районных администраций и районными ветеринарными службами, специалистами Ассоциации благополучия животных для решения актуальных задач по вопросам безнадзорных животных.

В рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» ветслужба проводит кампании в средствах массовой информации, на официальных сайтах и площадках органов власти.

Управление МФЦ по Ленинградской области подключилось к проекту. На официальном сайте, в постаматах центров размещены баннеры, в скором времени станет доступной услуга по поиску и подбору животных, содержащихся в приюте, для пристраивания в семью.

Комитет по транспорту размещает полиграфическую продукцию в маршрутных автобусах, а также на крупнейшем автовокзале «Северный.

Результатом этой работы должно стать снижение численности безнадзорных животных на улицах населённых пунктов, снижение заполняемости приютов.

Подводя итоги всему выше сказанному, хочется отметить, что проблема безнадзорных животных вовсе не в самих животных, а в людях, которые за них отвечают. Из года в год каждую осень в садоводствах и деревнях остаются брошенные животные, которые в летний период были прикормлены «добрыми» дачниками. А по окончании дачного сезона эти собаки и кошки остаются брошенными, никому не нужными.

Так, может, проблема не в доверчивых животных, а в безответственных людях? Животное всегда приходит туда, где его кормят, быстро привыкает к домашнему теплу и испытывает огромный стресс, когда его выбрасывают на улицу. Так давайте же оставаться ЛЮДЬМИ. Здраво оценивайте свои возможности при желании завести себе питомца. Ведь они всё чувствуют, всё понимают. Откройте своё сердце лохматому другу, и вы никогда об этом не пожалеете. И никогда не испытаете ужасного чувства под названием «одиночество».