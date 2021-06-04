Мой след ещё хранится…

Церковная улица стала первой по времени основания Сиверской дачной местности, самой значительной магистралью, проложенной вдоль правого берега реки Оредеж более чем на две версты. Изначально здесь селилось купечество и придворная знать, строились коммерческие дачи. На этой улице находились многочисленные торговые заведения, трактир, почтовая контора, фотографическая мастерская, аптека. В 1889 году на пожертвования сиверских дачников, одним из которых был А.Н. Майков, на Церковной улице был построен деревянный храм, освященный в честь Святых апостолов Петра и Павла. Этот самый лучший район динамично развивающийся дачной местности получил название «Сиверская гора».

Дом поэта

В 1992 году, когда я приступил к созданию музея истории Сиверской на базе специальной школы-интерната, местные старожилы показали мне сразу три места на берегах Оредежа, где могла находиться дача поэта. Документальных сведений не было, и мне пришлось заново открывать «майковские тропинки» на сиверской земле. Самой распространенной версией была история с утраченной дачей, расположенной напротив Петропавловской церкви. Окрестные жители утверждали, что это и была бывшая дача поэта, ставшая впоследствии коммунальным домом. Однако, эта дача оказалась вовсе не майковской: она входила в состав дачной усадьбы гражданского инженера Никитина и была современницей поэта.

Занимаясь исследованием сохранившихся писем А.Н. Майкова и его современников, удалось узнать, что сначала он снимал дачу у местного владельца Нагеля, усадьба которого располагалась в конечной части Церковной улице и до настоящего времени не сохранилась. Позднее поэт построил в Сиверской собственную прекрасную дачу. Она находилась на месте современного детского дома, рядом с обрывистым берегом реки Оредеж. Это удалось установить, благодаря документам, хранящимся в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве.

Двухэтажный нарядный дом, построенный в русском стиле, был утрачен в период Великой Отечественной войны. Сохранился старый дуб, по преданию, посаженый знаменитым поэтом. Отсюда же начиналась его любимая дорожка, по которой он любил гулять вдоль реки. Сначала она шла над обрывом, а затем - вдоль самой реки, в долину «Жаркие страны».

В архиве Пушкинского дома (Институт русской литературы) мне посчастливилось найти старинную фотографию, на которой семья Майкова запечатлена в Сиверской. Этот редкий снимок датируется началом

1890-х годов. На крыльце веранды дачного дома, в центре фотографии, можно рассмотреть самого поэта, за ним его жену Анну Ивановну, а рядом справа - сына Николая с детьми Дмитрием, Анной и Леонидом. Личности других людей не установлены. Фотография поступила в Пушкинский дом в 1945 году от правнучки поэта Наталии Дмитриевны Майковой. Других снимков сиверского периода жизни А.Н. Майкова, видимо, больше не существует.

«Дача – прелесть!.. Воздух – аромат! Чудо!..»

Восторженные впечатление о дачной жизни поэта подробно отражены в его переписке.

В одном из писем к жене, 25 мая 1879 года, Майков сообщал: «Дача – прелесть, мебель – красота из красот! Воздух – аромат! Чудо!...».

В других письмах он рассказывает о соседних владельцах и жалуется на появление в Сиверской большого количества новых дач, уничтоживших все поэтические уголки в окрестностях.

«Тот чудесный угол, который мы называли Крепостью, увы, застраивается!... Тишина смешалась плотниками, землекопами, роют канавы, строят две дачи огромные – и на плевок одна за другой! Вся томительность, прелестная грусть, все шорохи и звуки лесные – все пропадает перед нагло врывающейся цивилизацией, с ее безвкусием, руганью, дымом…», – сообщал он в письме от 26 мая 1879 года.

Восторженно описывает А.Н. Майков красоты местной природы. «Водопад у железной дороги в полной силе и блеске, – рассказывал поэт в письме от 15 июня 1879 года. – Появились фиалки, но безобразят нашу Сиверскую новые мелкие владельцы…, вообще не особенно симпатичные соседи… Парголовские были проще, душевнее». Ранее семья Майковых снимала дачу в Парголове.

Сохранились воспоминания современников, в которых они рассказывают о Майкове-дачнике. Вот одно их них, принадлежащее известному географу и исследователю, вице-председателю Императорского русского географического общества Петру Петровичу Семёнову-Тян-Шанскому (1827-1914 гг.), отдыхавшему на даче в Сиверской в начале ХХ столетия:

«На Оредеже ниже мельничной плотины есть быстрины в реке, текущей в окружении красных девонских песчаных скал. У быстрин часами стояли по колено в воде в болотных сапогах одиночные дачники с удочками, ловившие на мушку нахлыстом мелких хариусов, попадавшихся здесь в те времена. Недалеко от мельницы была довольно большая дача, в которой, как говорили, много раз по летам живал уже умерший поэт Аполлон Майков, который в своих стихах отразил окружающую природу и рыбную ловлю, до которой был большой охотник».

Майков был действительно большим любителем рыбной ловли и часто просиживал с удочкой на реке Оредеж. Его излюбленными местами рыбалок являлись омуты в окрестностях деревни Выра, он выбирался к истокам реки в деревню Большое Заречье, но чаще его можно было заметить с удочкой в самой Сиверской. Именно за таким занятием его запечатлел в своей картине художник И.Н. Крамской; она так и называется: «Поэт А.Н. Майков на рыбной ловле». Это полотно, созданное талантливым мастером в 1883 году, бесспорно вошло в число лучших работ художника. В настоящее время картина находится в Государственном литературном музее в Москве. Иван Николаевич Крамской, владевший собственной дачей и мастерской в Сиверской, расположенной у Строганова моста, в числе других бывал в гостях у Майкова.

Народная школа, библиотека-читальня

А.Н. Майков стоял у истоков создания библиотеки-читальни, открытие которой состоялось уже после его смерти. В 1912 году ее фонд насчитывал 12 тысяч томов книг, не считая периодические издания. Много редких и фундаментальных изданий подарил сам поэт, устроивший также сбор книг среди своих друзей. Сиверская народная библиотека-читальня стала первой в России, устроенной по типу Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Был принят ее устав и образован Совет. Впоследствии библиотека носила имя замечательного поэта. Следы этого замечательного книжного собрания теряются в довоенное время…

В 1890 году поэт основал в Сиверской народную школу для крестьянских детей. Рядом с церковью находятся руины двухэтажного деревянного здания бывшей народной 2-классной школы. Это было одно из лучших учебных заведений в Царскосельском уезде, в 1900 году здесь проходили обучение 75 мальчиков и девочек из Сиверской и ее окрестностей. Сохранились отчеты о деятельности школы, обучение в которой велось бесплатно. Учебное заведение существовало на средства, ежегодно вносимые местными дачевладельцами и дачниками. Сам Майков подарил школе прекрасную мебель и обеспечил ее необходимыми учебными пособиями. Он также устраивал благотворительные концерты, деньги от сборов которых шли на развитие школьного дела. Одни из таких концертов состоялся 7 августа 1892 года в усадьбе барона В.Б. Фредерикса.

Впоследствии в старинном здании школы размещался коммунальный дом; он сильно пострадал от пожара, случившегося зимой 2017 года.

Память о А.Н. Майкове бережно хранят: с 2005 года его имя носит Сиверская поселковая библиотека. По инициативе заведующей библиотеки, заслуженного работника культуры России Светланы Ивановны Спиридоновой создана экспозиция, посвященная поэту, идет сбор различных краеведческих и литературно-исторических материалов, посвященных его жизни и творчеству. Здесь много раз проводились мероприятия, посвященные деятельности А.Н. Майкова в Сиверской. К 100-летию со дня смерти поэта библиотекой был издан буклет «Певец добра, надежды и любви».

Экскурсионные маршруты по дачной столице проходят по Майковским местам. Имя замечательного поэта вспоминают туристы и дачники, посещающие экологическую тропу, созданную учащимися и педагогами Сиверской специальной школы-интерната («Школы жизни»). Подаренный школе бюст А.Н. Майкова, выполненный известным гатчинским скульптором Валерием Шевченко, в 2009 году был передан в экспозицию созданного тогда музея «Дачная столица».



