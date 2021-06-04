Область включается в декарбонизацию

Возможности Ленинградской области по развитию проектов альтернативной энергетики глава региона Александр Дрозденко представил на сессии «Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы».

«Для Ленинградской области введение уже в 2023 году углеродного налога — это вызов, поскольку мы экспортный регион и наши основные партнеры это страны Европы. Поэтому мы продвигаем решение о включении атомной энергетики в «зелёную», учитывая ввод новых энергоблоков ЛАЭС-2 для области это актуально. Во-вторых, мы вышли с законодательной инициативой включать новые земли в лесовосстановление. И, конечно, у нас есть преимущества в развитии гидроэлектростанций и проектов ветрогенерации, и уже сегодня мы предлагаем инвесторам их реализацию», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В настоящее время несколько компаний уже рассматривают возможность размещения ветропарков на территории Ленинградской области. Среди них ПАО «ТГК-1», ООО «ВЭС Свирица», группа компаний Энел. Суммарная мощность данных ветростанций составит 265 МВт.

Что касается создания микрогидроэлектростанций — в области уже сегодня работают 8 гидроэлектростанций, и производство зеленого водорода из гидроэлектроэнергии — это перспектива на ближайшее будущее. В планах региона — создание сети ГЭС, которые будут работать в том числе на экспорт.

Александр Дрозденко также анонсировал соглашение с «Роснано», которое будет подписано на площадке ПМЭФ, о реализации на территории Ленинградской области пилотного проекта создания углеродно-свободной зоны.