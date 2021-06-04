Область включается в декарбонизацию

Возможности Ленинградской
области по развитию проектов альтернативной энергетики глава региона Александр
Дрозденко представил на сессии «Декарбонизация в промышленном секторе РФ:
вызовы и возможности, широкие региональные перспективы».
«Для Ленинградской
области введение уже в 2023 году углеродного налога — это вызов, поскольку мы
экспортный регион и наши основные партнеры это страны Европы. Поэтому мы
продвигаем решение о включении атомной энергетики в «зелёную», учитывая ввод
новых энергоблоков ЛАЭС-2 для области это актуально. Во-вторых, мы вышли с
законодательной инициативой включать новые земли в лесовосстановление. И,
конечно, у нас есть преимущества в развитии гидроэлектростанций и проектов
ветрогенерации, и уже сегодня мы предлагаем инвесторам их реализацию», — сказал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В настоящее время
несколько компаний уже рассматривают возможность размещения ветропарков на
территории Ленинградской области. Среди них ПАО «ТГК-1», ООО «ВЭС Свирица»,
группа компаний Энел. Суммарная мощность данных ветростанций составит 265 МВт.
Что касается создания
микрогидроэлектростанций — в области уже сегодня работают 8
гидроэлектростанций, и производство зеленого водорода из гидроэлектроэнергии —
это перспектива на ближайшее будущее. В планах региона — создание сети ГЭС,
которые будут работать в том числе на экспорт.
Александр Дрозденко также
анонсировал соглашение с «Роснано», которое будет подписано на площадке ПМЭФ, о
реализации на территории Ленинградской области пилотного проекта создания
углеродно-свободной зоны.